Meta heeft het beheer en de controle van het populaire AI-platform PyTorch overgedragen aan de recent opgerichte PyTorch Foundation. Deze organisatie gaat het AI-platform doorontwikkelen en het ecosysteem uitbouwen.

De techgigant geeft in een verklaring aan dat het tijd is de verantwoordelijkheid voor het AI-platform over te dragen aan de PyTorch Foundation. Bovendien zorgt een ‘nieuw thuis’ voor het platform ervoor dat de ontwikkeling kan versnellen.

De PyTorch Foundation is onlangs opgericht door de Linux Foundation. De beheerder van het Linux-ecosysteem houdt het overkoepelende toezicht. Op deze manier wordt de technologie van het AI-platform volgens de Linux-beheerder in een neutrale omgeving ondergebracht. Dat moet meer voordelen gaan opleveren, zeker nu AI steeds belangrijker en interessanter wordt.

Ontwikkeling van PyTorch

PyTorch werd in 2016 ontwikkeld door Facebook, de voorloper van Meta. Het deep learning framework heeft inmiddels honderden AI-projecten ondersteund. Een van de grote voordelen van het platform is dat ontwikkelaars en data scientists het populaire Python als de belangrijkste programmeertaal voor hun AI-projecten en AI-modellen kunnen gebruiken. Vandaar is ook PyTorch zeer populair.

Dit geeft hen meer snelheid en flexibiliteit voor machine learning-taken, zo is de gedachte. Daarnaast is het AI framework speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met GPU hardware. Ook ondersteunt PyTorch zogenoemde ‘tensors’ die het mogelijk maken data aan te maken en te manipuleren op methoden die niet in andere frameworks beschikbaar zijn. PyTorch wordt daardoor voor heel veel verschillende taken worden gebruikt. Verder beschikt het framework over verschillende modules die de functionaliteit verder uitbreiden en toepasbaar zijn voor diverse soorten deep learning-applicaties.

Nieuwe constructie

In de nieuwe constructie gaat de PyTorch Foundation nauw samenwerken met de ontwikkelaars die het framework onderhouden en de community van gebruikers. Ook komt de focus te liggen op het verder uitbouwen van het ecosysteem. Hiervoor zitten diverse partners in het bestuur, waaronder AMD, AWS, Google Cloud, Meta Platforms, Microsoft en Nvidia. Het aantal partners moet in de komende jaren hoger worden.

Ook zal er veel aandacht worden besteed aan het uitbouwen van de PyTorch community. Volgens de belangenorganisatie zijn de ontwikkelaars de belangrijkste motor achter het succes van het deep learning framework. De PyTorch Foundation gaat er daarom voor zorgen dat het hele ontwikkelings- en beslissingsproces transparant wordt en aandacht kan krijgen van alle belanghebbende van het open-source framework.

Tip: AI brengt cybersecurity vooruit, maar biedt ook hackers volop kansen