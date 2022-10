De nieuwe release candidate voor de 15e versie van open-source relationele database PostgreSQL biedt meer functionaliteit voor ontwikkelaars, waaronder hulp bij migraties van Oracle- en SQL Server-systemen.

PostgreSQL heeft als open-source database veel groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. De technologie wordt regelmatig bijgewerkt en verwerkt in database as a service (DBaaS)-systemen.

In de nieuwe release candidate (RC) voor versie 15 van PostgreSQL is onder meer een nieuwe MERGE-implementatie geïntroduceerd. Deze functionaliteit maakt het voor ontwikkelaars en databasebeheerders mogelijk om rijen op basis van gespecificeerde condities in tabellen in te voegen, te updaten of te verwijderen.

De functionaliteit is al langer beschikbaar voor Oracle en SQL Server, maar ontbrak in PostgreSQL. Vanwege de update hoeven ontwikkelaars minder code te schrijven om rijen op basis van gespecificeerde condities in tabellen te verwerken.

Overige functionaliteit

Daarnaast helpt de release candidate bij migraties vanuit Oracle en SQL Server. De functionaliteit wordt ondersteund omdat deze populaire databases ANSI compliant zijn. Andere nieuwe functionaliteit omvat logische replicatie, waardoor ontwikkelaars meer controle krijgen over de kolommen die zij wel en niet willen repliceren. Dit biedt vooral voordelen voor data security use cases, aldus experts.

Definitieve release

Naar verwachting is de nieuwe release candidate van PostgreSQL op enkele fixes na gelijk aan de definitieve release. De algemene beschikbaarheid van de definitieve release wordt halverwege oktober 2022 verwacht.

