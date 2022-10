Canonical lanceert Ubuntu 22.10. De nieuwe versie van het Linux-besturingssysteem introduceert meerdere functies voor IoT-apparaten en Ubuntu-beheer.

Ubuntu is een van de meest gebruikte distributies van Linux. Grootbedrijven gebruiken het besturingssysteem voor vm’s en apparaten in cloud- en edge-omgevingen. De nieuwste versie, Ubuntu 22.10, introduceert meerdere functies voor IoT-apparaten en het beheer van Ubuntu-systemen. De update is vanaf nu beschikbaar.

IoT

Canonical CEO Mark Shuttleworth stelt dat Ubuntu steeds populairder wordt als besturingssysteem voor IoT-apparaten. Vandaar biedt Ubuntu 22.10 meerdere functies voor IoT-beheer.

Toolchain updates voor Rust, Go, Ruby en GCC helpen developers bij het optimaliseren van workflows. Daarnaast is OpenSSH — een tool voor versleuteld inloggen op afstand — vanaf nu geconfigureerd om ‘systemd socket activation’ als standaardinstelling te gebruiken.

‘Systemd socket activation’ zorgt ervoor dat de versleuteling van OpenSSH pas wordt toegepast wanneer een verbindingsverzoek binnenkomt. Als gevolg verbruikt Ubuntu minder memory op kleine apparaten.

Ubuntu-beheer

Aan de kant van IT-beheer bevat Ubuntu 22.10 een nieuwe versie van Landscape Server. Bedrijven gebruiken de tool om meerdere Ubuntu-systemen op schaal te beheren. De bèta van Landscape Server 22.10 maakt het mogelijk om Ubuntu in een centrale omgeving uit te rollen en te beheren op elke soort architectuur.

Gebruikers kunnen Landscape Server bijvoorbeeld installeren op systemen met Arm- of Arm-gebaseerde processors, waaronder Ampere Altra vm’s in de cloud en piepkleine Raspberry Pi-systemen in edge-omgevingen. Daarnaast ondersteunt de tool RISC-V-processoren. RISC-V is een populaire architectuur voor compacte sensoren en IoT-apparaten.

GNOME 43

Tot slot introduceert Ubuntu 22.10 meerdere verbeteringen voor GNOME 43. GNOME bestaat uit een reeks populaire applicaties voor Linux-besturingssystemen. Ubuntu 22.10 verbetert de prestaties en betrouwbaarheid van de meest recente versie, GNOME 43. Het nieuwe Quick Settings-menu biedt toegang tot veelgebruikte instellingen, waaronder energieverbruik, wifi, Bluetooth en dark mode.

