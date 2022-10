iOS-ontwikkelaars zijn ontevreden met het beoordelingsproces van de Apple App Store. Velen hebben geen idee waarom hun apps en updates worden afgekeurd. Het proces is dusdanig frustrerend dat sommige ontwikkelaars overwegen te stoppen met iOS apps.

Jake Nelson, een ontwikkelaar uit Londen, uploadde in januari een doorsnee update naar zijn woordspel-app op de Apple App Store. Dit was niet zijn eerste applicatie of update, maar eerdere ervaringen konden Nelson niet voorbereiden op wat er in de weken daarop gebeurde.

Nadat zijn update om onduidelijke redenen door de App Store werd geblokkeerd stond Nelson een maand lang in contact met reviewers van de App Store. Na ongeveer 15 vrijwel willekeurige codewijzigingen kreeg de update eindelijk goedkeuring. Nelson is er nooit achter gekomen waarom zijn code aanvankelijk werd geweigerd en pas weken later werd geaccepteerd.

Typisch voor Apple

Vóór het incident verdiende de ontwikkelaar ongeveer 1000 dollar per maand aan iOS apps. Het bedrag daalde tijdens het incident, aangezien Nelson wekenlang geen updates aan gebruikers kon leveren. Als gevolg overwoog de ontwikkelaar om volledig te stoppen met iOS apps.

De App Store is een drijvende kracht achter het succes van de iPhone. Het platform leidt al langer tot bezorgdheid bij ontwikkelaars. Sommigen beweren dat Apple de markt in zijn eigen voordeel verstoort, waardoor kleinere onafhankelijke partijen nauwelijks overeind kunnen blijven, concurrenten worden gestraft en nieuwe ideeën stilstaan.

Apple heeft in 2020 een klachtenprocedure ontwikkeld als reactie op negatieve krantenkoppen over zijn dominantie in de App Store. De procedure brengt ontwikkelaars in contact met App Store reviewers wanneer hun updates of apps worden geweigerd. Ondanks de lancering vernam WIRED van tientallen ontwikkelaars dat het reviewproces niet of nauwelijks is verbeterd.

Dekmantel

Apple introduceerde de klachtenprocedure na een conflict met Fortnite-ontwikkelaar Epic Games over de marge die de techgigant op in-app aankopen verdiende. Meerdere ontwikkelaars beschrijven het beoordelingsproces als een “nachtmerrie”. Critici beschouwen de nieuwe klachtenprocedure als een truc. Volgens hen probeert Apple kritiek te vermijden in plaats van het proces te verbeteren.