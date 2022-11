JDriven heeft samen met ICT-opleider Novi Hogeschool uit Utrecht een leerlijn voor back-end development opgezet. De leerlijn moet aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven.

De nieuwe leerlijn gaat in februari volgend jaar van start. Het opleidingstraject gaat een onderdeel vormen van de bestaande minor Software Development binnen de HBO-opleiding Bedrijfskundige Informatica en de bootcamp Full Stack Developer van de ICT-opleider.

De opleiding zelf is door drie medewerkers van JDriven ontwikkeld en moet beter aansluiten op de eisen die bedrijven aan softwareontwikkelaars stellen. In de leerlijn komt de nadruk te liggen op het Java-ecosysteem en het Spring (Boot) Framework.

Aansluiten op eisen bedrijven

De nieuwe leerlijn bevat stof die beter aansluit op wat er in het bedrijfsleven wordt toegepast en is ontwikkeld door drie software engineers van JDriven. Dit heeft als resultaat dat studenten een betere basis leggen en daardoor snel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Binnen de leerlijn ligt de nadruk op het Java-ecosysteem en het Spring (Boot) framework. De doelgroep: studenten zonder programmeerervaring en studenten met ervaring in andere programmeertalen dan Java.

“De visie van JDriven is om de kwaliteit van software engineering wereldwijd te verbeteren. Dit lukt alleen door te investeren in kennis en kunde van collega software engineers en door kennis te delen met de community. Binnen mijn functie en als extern gecommitteerde bij de Hogeschool, zie ik regelmatig dat het lesmateriaal binnen het onderwijs niet goed aansluit op de standaarden binnen het bedrijfsleven. Onze samenwerking met Novi Hogeschool geeft ons de mogelijkheid om deze aansluiting beter vorm te geven en studenten een ideale start te geven met hun eerste stappen binnen software engineering”, zo geeft Managing Partner Erik Pronk van de Java- en open-sourcespecialist aan.

Verwachtingen Novi Hogeschool

Ook Novi Hogeschool verwacht veel van de nieuwe opleiding. Manager Product Development bij Novi Hogeschool Arjen Wiersma: “Door samen te werken met JDriven dichten we de kloof tussen theorie en praktijk en zorgen we ervoor dat afgestudeerde studenten direct aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. De software engineers van JDriven staan met hun voeten in de klei en weten precies wat er speelt en welke talen, frameworks en technieken tot essentiële kennis behoren. Daarom zijn zij de ideale partner om middels een vernieuwde leerlijn de theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.”

Tip: Twilio breidt Customer Engagement Platform uit