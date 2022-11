Akamai Technologies en Macrometa gaan samenwerken aan platform voor het ontwikkelen en uitrollen van applicaties in edge- en cloud-omgevingen.

Akamai heeft in het verleden geïnvesteerd in Macrometa, een bedrijf dat zichzelf “het eerste Global Data Network (GDN) ter wereld” noemt. De nieuwe samenwerking moet gaan leiden tot nieuwe producten en integraties, waaronder een platform voor het ontwikkelen en uitrollen van apps in cloud- en edge-omgevingen.

Macrometa CEO Chetan Venkatesh vertelde tegen TechCrunch dat het bestaande Global Data Network developers in staat stelt om backenddiensten dichterbij mobiele telefoons, browsers, slimme apparaten, verbonden auto’s en gebruikers in edge-regio’s te draaien. De technologie vermindert uitval, want bij storingen kan een edge-regio snel vervangen worden met een alternatief.

Akamai en Macrometa gaan het Global Data Network combineren met twee technologieën van Akamai: een edge-netwerk met 4.200 regio’s en cloud hosting-dienst Linode. Volgens de organisaties gaat de gecombineerde oplossing developers in staat stellen om apps en API’s wereldwijde in edge- en cloud-omgevingen te ontwikkelen en uit te rollen.

Gecombineerde oplossing

“Developers krijgen toegang tot Akamai Intelligent Edge, een platform dat op 4.200 points of presence wereldwijd actief is”, vertelden de partners. “Het platform wordt gecombineerd met de cloudregio’s van Linode, AWS, Google Cloud Platform en Azure.”

“De integratie is bedoeld om de manier waarop developers apps en API’s ontwerpen en uitrollen fundamenteel te veranderen. Het brengt de cloud en edge naadloos samen in een cloudplatform”, aldus de organsiaties. Naar verwachting wordt het platform geschikt voor de ontwikkeling van mobiele apps, videostreamingdiensten, online multiplayer games, e-commerce, SaaS en IoT.

Akamai CTO Robert Blumofe benadrukte de reden achter de samenwerking. “Developers veranderen de manier waarop ze bedrijfsapplicaties bouwen, implementeren en uitvoeren”, zei Blumofe. “Snelheid en schaalbaarheid zijn belangrijker dan ooit. Daarnaast hebben developers flexibiliteit nodig in de locaties waarop ze workloads uitrollen. Daar gaat het platform bij helpen.”