Atlassian heeft de Open DevOps-oplossing voor zijn product Jira een update gegeven. De nieuwe functionaliteit moet teams beter met elkaar laten communiceren en meer inzicht in de software ontwikkelcyclus brengen.

Vorig jaar lanceerde Atlassian zijn Open DevOps-oplssing voor Jira om ontwikkeltooling, zowel van Atlassian zelf als die van partners, naar een centraal punt te brengen. Dit stelt developers in staat de tools te gebruiken die zij willen en de acties naar het projectbeheertool Jira te brengen.

De Open DevOps-oplossing is nu voorzien van nieuwe functionaliteit om ontwikkelaars een beter overzicht van alle tooling te bieden. Ontwikkelaars zouden nu gemiddeld 25 verschillende tools gebruiken voor hun ontwikkelketen. Hieraan zijn ze voor inzicht en onderhoud gemiddeld 10 procent van hun tijd kwijt. Volgens Atlassian kan dit beter en helpt zijn all-in-one-oplossing dit op te lossen.

Vijf uitbreidingen

Atlassian heeft nu op vijf terreinen nieuwe opties toegevoegd. De basis hiervoor wordt gevormd door een administratieve toolchain-pagina. Dit is een centrale locatie voor het aanmaken, beheren en visualiseren van alle gebruikte toolchains, zowel die van Atlassian als van derden. Via deze pagina kunnen zij integraties ontdekken voor tools die ze al gebruiken, gaten in deze keten ontdekken en aanpakken en visualiseren hoe het ontwikkelwerk zich via de tools beweegt. De toolchain-pagina ondersteunt integraties voor alle fases in het ontwikkelproces.

Een eerste uitbreiding van de functionaliteit is automatisering die op de hele ontwikkel lifecycle kan worden toegepast. Dit moet de onderlinge communicatie tussen ontwikkelaars verbeteren. Wanneer updates worden uitgevoerd, worden deze automatisch gecommuniceerd tussen de ontwikkelaars en inzichtelijk gemaakt.

Ook de inzichten zijn verder verbeterd. Wanneer ontwikkelaars verschillende code repositories gebruiken, denk aan Bitbucket, GitLab en GitHub, kan dit nu in een enkele code view worden gebracht. Hiermee kan Atlassian dan inzicht geven aan teams voor hun werkplanningen en deze direct toepassen.

Overige functionaliteit

Een andere nieuwe feature is een nieuwe release tab. Dit stekt ontwikkelteams in staat om het releasebeheer beter te coördineren. Informatie kan uit de diverse broncontroleheertools, CI/CD pipelines en feature flags worden getrokken, zodat ontwikkelteams in Jira kunnen zien wat nodig is voor het afleveren van nog niet gepubliceerde software.

Wanneer code eenmaal in productie is gebracht, zorgt de nieuwe ontwikkelhub Compass, die al enige maanden in bèta beschikbaar is, ervoor dat ontwikkelaars inzichten in de gezondheidsstatus van de software krijgen. Dit met behulp van de CheckOps-functionaliteit. Deze functionaliteit checkt productie-onderdelen op hun gezondheid.

Tot slot biedt Atlassian voor zijn Open DevOps-tool nu een dark mode. Deze functionaliteit zal in 2023 worden uitgerold.