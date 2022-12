Recente Windows-updates veroorzaken problemen voor database-omgeving SQL Server. Dat maakte Microsoft onlangs bekend. Een fix wordt voorbereid voor de volgende updateronde.

De updates van de November Patch Tuesday 2022 veroorzaken een probleem in SQL Server. Applicaties die de Open Database Connectivity (ODBC)-interface voor SQL Server gebruiken kunnen door de recente patches geen contact meer maken met de SQL Server Driver. Als gevolg is de database onbereikbaar.

De ODBC-interface is een ‘call-level’ interface die applicaties in staat stelt toegang te krijgen tot data in iedere database die een ODBC driver gebruikt.

Error messages

Sommige contactpogingen genereren een error message wanneer de verbinding uitvalt. Dit bericht kan verschillende boodschappen hebben, waaronder: ‘The EMS System encountered a problem’, ‘Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Protocol error in TDS Stream’ en ‘Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Unknown token received from SQL Server’.

Meerdere Windows-versies getroffen

Het probleem doet zich voor bij systemen waarop de meest recente KB5019980 security-update is geïnstalleerd. Het gaat daarbij om Windows 11 22H2 en 21H2, Windows 10 22H2, 21H1 en 20H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2019 en LTSC 2016, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 8.1 en Windows 7 SP1.

Ook Windows Server 2022, 2019 en 2016, Windows Server 2012 R2 en 2012, Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows Server 2008 SP2 hebben last van het probleem. Microsoft geeft aan dat er op dit moment geen workaround beschikbaar. Naar verwachting wordt het probleem in de eerstvolgende release opgelost.

