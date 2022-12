GitHub heeft Copilot for Business beschikbaar gemaakt, waarmee het een versie voor enterprise organisaties biedt. Het recente juridische geschil rondom deze dienst blijft voorlopig nog niet opgelost, maar de code repository neemt wel extra maatregelen.

Met de introductie van GitHub Copilot for Business kunnen bedrijven sneller apps bouwen en in productie brengen. Een licentie kost in Amerika 19 dollar per maand per gebruiker.

Het abonnement van GitHub Copilot geeft bedrijven toegang tot alle functionaliteit van de AI-tool, die ontwikkelaars van beschikbare blokken code voorziet en code aanvult op basis van slimme suggesties.

Wel beschikt de versie over corporate licensing en policy controls. Onder deze controlemogelijkheden bevindt zich een knop waarmee IT-beheerders bepaalde voorgestelde code niet aan ontwikkelaars kunnen laten zien, wanneer die overeenkomt met openbare code op GitHub.

Beschuldiging van IE-inbreuk

Deze laatste functionaliteit is een mogelijke reactie op de recente juridische ophef die rondom het gebruik van GitHub Copilot is ontstaan. Diverse ontwikkelaars hebben de repository en Microsoft-dochter aangeklaagd over inbreuk op intellectueel eigendom.

De tool zou volgens de aanklagers zijn AI-modellen trainen op basis van openbare repositories die elders in GitHub beschikbaar zijn. Hierbij worden de modellen getraind op code die andere ontwikkelaars onder bepaalde open-source voorwaarden op GitHub hebben geplaatst.

Hieronder vallen 11 open-source voorwaarden die vereisen dat gebruikers de naam van de ontwikkelaar en diens copyright vermelden. In het geval van GitHub Copilot worden de licenties van duizenden ontwikkelaars simpelweg verwijderd, zo luidt de aanklacht. Hierdoor zou de tool op zeer grote schaal softwarepiraterij plegen.

Extra maatregelen

Over de voortgang van deze rechtszaak is niets bekend, maar GitHub lijkt wel maatregelen te nemen die dit vermeende misbruik van intellectueel eigendom moeten voorkomen. In februari van komend jaar krijgt de AI-tool nieuwe features die ontwikkelaars moeten helpen duidelijke beslissingen te nemen of zij de aanbevelingen accepteren, inclusief de mogelijkheid strings die matchen met publieke code te identificeren en daaraan een referentie toe te voegen.

Voor GitHub for Business-klanten zal de repository geen stukjes code voor trainingsdoeleinden of het delen van code behouden. Hiervoor maakt het niet uit of de code uit publieke, private, non-GitHub repositories of uit lokale bestanden komt.

