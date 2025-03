Microsoft maakt Think Deeper Copilot-feature gratis

De Think Deeper-feature in Microsoft Copilot gebruikt sinds kort OpenAI’s LLM o3-mini-high voor complexere vraagstukken. De mogelijkheden van dit model zijn nu gratis en ongelimiteerd beschikbaar voor alle gebruikers van Microsoft’s AI-assistent.

Microsoft bood betalende gebruikers van Copilot sinds oktober vorig jaar al de Think Deeper-functionaliteit aan. Deze functionaliteit zorgt voor diepe en stap-voor-stap oplossingen waarmee antwoorden op complexe vragen worden gegeven. Wel was hiervoor een gebruikerslimiet ingesteld.

Sinds begin dit jaar kunnen ook andere gebruikers deze functionaliteit gratis gebruiken, maar nog steeds tegen limieten.

Uitbreiding naar o3-mini-high LLM

Onlangs heeft Microsoft de Think Deeper-functionaliteit op OpenAI o3-mini-high gebaseerd. Naast deze verfijning van de feature, gaat het bedrijf ook een stap verder. De Think Deeper-feature op basis van o3-mini-high is nu gratis en ongelimiteerd voor alle Copilot-gebruikers toegankelijk.

Deze nieuwe mogelijkheid geeft nu alle eindgebruikers de kans om vele complexe vragen op basis van diepere reasoning te laten beantwoorden. Naast betere prestaties en efficiëntie leidt dit voor gebruikers ook tot betere inzichten, meer relevante antwoorden en, in de woorden van Microsoft, betere AI die echt up-to-date is met de laatste ontwikkelingen.

Concurrentie met ChatGPT

Opvallend is dat Microsoft de functionaliteit van o3-mini-high nu voor alle gebruikers geheel gratis ter beschikking stelt, in tegenstelling tot OpenAI zelf via ChatGPT.

Gratis gebruikers krijgen alleen gelimiteerd toegang tot o3-mini. Betalende gebruikers kunnen ook o3-mini-high LLM en deze ongelimiteerd te gebruiken. Door dit laatste model nu aan alle Copilot-gebruikers, betalende en niet betalende, te beiden, gaat Microsoft duidelijk de concurrentie aan met de AI-assistent van OpenAI.

Hoewel de stap van Microsoft een groter publiek de mogelijkheid geeft geavanceerde AI-tooling, is het volgens experts ook een inhaalslag die Microsoft probeert te maken. Tools als ChatGPT worden nog steeds vaker gebruikt dan Copilot.

Lees ook: OpenAI kondigt GPT-4.5 aan, het nieuwste model achter ChatGPT