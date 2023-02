Microsoft heeft de eerste preview van .NET 8 uitgebracht. Deze versie van het applicatieframework moet naast prestatieverbeteringen, het voor cloud-native ontwikkelaars makkelijker maken applicaties te bouwen. Ook moet de versie voor meer cross-platformontwikkeling met MAUI en Blazor zorgen.

Volgens de techgigant moeten .NET-ontwikkelaars makkelijker hun applicaties naar de cloud kunnen brengen en ze opschalen, zonder dat daarvoor concessies moeten worden gedaan. Daarnaast moeten zij deze applicaties verder kunnen ontwikkelen op basis van actionable data en feedback op de applicaties die al in productie zijn. Vooral als het daarbij gaat om het implementeren van microservices-architecturen en het bouwen en uitrollen van containers.

Preview .NET 8

De eerste preview van .NET 8 beidt verbeteringen voor container images. Bijvoorbeeld door het toevoegen van Debian 12 als de standaard distributie-omgeving voor container images. Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat containers door non-root gebruikers kunnen worden gedraaid. Ook is tagging voor containers met de .NET 8-preview mogelijk.

Daarnaast zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd voor Linux, zoals de mogelijkheid .NET vanuit de dotnet/dotnet repositiory op te bouwen. Verder worden hiervoor nieuwe Ubuntu Chiseled images toegevoegd en updates voor de minimum baseline targets.

Cross-platformondersteuning

.NET 8 moet ook meer cross-platformfunctionaliteit gaan brengen, in het bijzonder voor MAUI SDK, Visual Studio tooling en Blazor. Hiermee moet het mogelijk worden met het .NET MAUI-framework native apps te bouwen voor meerdere platforms als Android, iOS, macOS en Windows op basis van een enkele #C codebase.

Ook wordt nu in .NET 8 meer ondersteuning geboden voor het bouwen van hybride apps met behulp van Blazor. Dit op basis van Razor UI-componenten die toegang geven tot native deviceplatforms en mobiel, via desktops of via het web kunnen worden gedeeld. Hiervoor wordt onder meer de kwaliteit, stabiliteit , de prestaties en de integratie van SDK’s en tooling uitgebreid, zo geeft de techgigant aan.

