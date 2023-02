Het bedrijf wil C# en F# uitbreiden, maar Visual Basic in wezen “bevriezen”.

Microsoft biedt drie ontwikkeltalen aan op het .NET-platform: C#, F# en Visual Basic. Deze week maakte de techgigant uit Redmond, in hun eerste .NET-update sinds 2017, hun strategie voor alle drie de talen bekend.

Kathleen Dollard, de Principal Program Manager voor .NET, kondigde de update aan in een blogpost. Ze merkte op dat, waar Microsoft eerder .NET-updates had onthuld via blogposts, ze deze keer volledige documentatie over deze nieuwste update publiceren via een bijgewerkte versie van de .NET Language Strategy op Microsoft Learn. “We publiceren de bijgewerkte strategieën op Microsoft Learn om ze meer waarde te geven en makkelijk vindbaar te maken,” schreef Dollard. Ze voegde eraan toe dat “onze inzet voor de programmeertalen waarop u vertrouwt en hoe we erover denken niet van jaar tot jaar verandert”. Vervolgens probeerde Dollard de lezers gerust te stellen. “We zijn bij u voor de lange termijn”, schrijft ze.

De strategie voor C#

“We zullen gretig en breed innoveren in samenwerking met de teams die verantwoordelijk zijn voor .NET-bibliotheken, ontwikkelaarstools en workload ondersteuning, terwijl we voorzichtig blijven dat we binnen de geest van de taal blijven”, schrijft Microsoft in de Learn-post. “De diversiteit van domeinen waarin C# wordt gebruikt erkennen we, we zullen de voorkeur geven aan taal- en prestatieverbeteringen die alle of de meeste ontwikkelaars ten goede komen en een hoge inzet voor backwards compatibiliteit handhaven”.

De strategie voor F#

Voor F# stelt Microsoft dat ze “zullen blijven vertrouwen op de gemeenschap om belangrijke bibliotheken, ontwikkelaarstools en workload ondersteuning te leveren”. Naarmate de taal evolueert, zal F# verbeteringen van het .NET-platform ondersteunen en de interoperabiliteit met nieuwe C#-functies behouden, zo beloven ze.

Wat er gepland is (of niet) voor Visual Basic

De Microsoft-strategie voor Visual Basic kan het best worden omschreven als “statisch”. Het .NET-team stelt dat ze ervoor zullen zorgen dat Visual Basic “een eenvoudige en toegankelijke taal blijft met een stabiel ontwerp”. Inderdaad, mocht C# of de .NET Runtime nieuwe functies introduceren die taalondersteuning zouden vereisen, dan zal VB over het algemeen een consumption-only aanpak hanteren en nieuwe syntax vermijden, zeggen ze.

Over het algemeen, zegt Dollard, zullen gebruikers “geen grote veranderingen vinden” in de strategieën. “We blijven ons inzetten voor volledige ondersteuning van alle drie de talen”, voegt ze eraan toe. “Onze taak is elke dag om het u gemakkelijker te maken uw werk te doen”.