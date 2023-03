Docker stopt over een maand met de gratis Free Team-abonnementen. Gebruikers moeten verplicht overstappen naar een betaald abonnement, blijkt uit een e-mail die aan gebruikers is verzonden.

In de e-mail aan gebruikers over het gratis abonnementen stelt de aanbieder van containertechnologie dat het Free Team-abonnement niet langer bestaat. Het abonnement, waarmee ontwikkelaars een ‘organizational unit’ krijgen voor een bepaald set aan Docker repositories, biedt min of meer dezelfde functionaliteit, kosten en eigenschappen als een betaald Docker Team-abonnement. Vooral open-source projecten gebruiken vaak deze abonnementen.

Upgraden naar betaald abonnement

Volgens de containerspecialist wordt het niet meer bestaande abonnement per 14 april van dit jaar geschrapt. Gebruikers die de toegang tot betaalde eigenschappen, zoals private repositories, niet willen verliezen, moeten overstappen naar een betaald abonnement. Deze abonnementen kosten ongeveer 300 dollar per jaar.

Wanneer Free Team-gebruikers niet upgraden, lopen zij het risico na de genoemde datum de toegang tot hun data te verliezen. Voor open-source projecten kan het bijvoorbeeld betekenen dat deze build-automatiseringen verstoren. Ook raken zij Docker images kwijt. Docker geeft aan dat na de genoemde data nog gedurende 30 dagen wordt bewaard om deze veilig te stellen. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Mogelijke uitweg

Toch geeft Docker aan dat er nog wel een uitzondering van deze maatregel bestaat voor het zogenoemde Docker Sponsored Open Source-programma (DSOS). Binnen dit programma krijgen open-source ontwikkelaars gratis Docker Team-abonnementen. Zolang een binnen dit programma ontwikkelde applicatie onder review is, wordt niets verwijderd. Ook krijgt de betreffende ‘organization’ nog 30 dagen respijt wanneer de applicatie alsnog wordt verworpen.

Of ontwikkelaars die onder dit programma hebben lopen daadwerkelijk het stoppen van de gratis licenties gaan ontlopen, is onduidelijk. Het programma zou veel aanvragen hebben en daadwerkelijke acceptatie van applicaties gaat niet makkelijk, zo zeggen experts tegen Infoworld.

