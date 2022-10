Docker heeft stilletjes de prijzen verhoogd van zijn betaalde abonnementen voor Teams- en Business-gebruikers. Ook zijn de voorwaarden voor Teams-gebruikers aangepast, waaronder een beperking tot maximaal 100 gebruikers.

Docker levert oplossingen voor de ontwikkeling van gecontaineriseerde applicaties. De organisatie maakte de komende prijsverhogingen in een FAQ bekend gemaakt. De jaarlijkse Docker Teams-abonnementen gaan vanaf 27 oktober dit jaar omhoog van 2,10 euro (2 dollar) naar 9,20 euro (9 dollar) per gebruiker per maand. De jaarlijkse Business-abonnementen krijgen een prijsverhoging van 21,50 euro (21 dollar) naar 24,50 euro (24 dollar) per gebruiker per maand.

Korting voor overstap

Voor de Teams-abonnementen geldt daarnaast dat de capaciteit wordt beperkt tot maximaal 100 gebruikers. Docker wil hiermee dat Teams-gebruikers overwegen naar Business-abonnementen over te stappen die voor de containerspecialist meer winst genereren. Huidige gebruikers met een Teams-abonnement van meer dan 100 gebruikers krijgen tot en met 31 december van dit jaar een korting van 30 procent als zij naar een Business-abonnement overstappen.

Voor klanten kan deze overstap met bijbehorende korting een serieuze overweging zijn, aangezien het Business-abonnement toegang geeft tot zakelijke Docker features en aanverwante diensten. De diverse open-source componenten die Docker gebruikt blijven gewoon gratis.

Reden prijsverhoging

Als reden voor de prijsverhoging geeft Docker dat het hiermee de toekomst van het containerplatform en bijbehorend ecosysteem van diensten wil garanderen en nog verder uitbreiden. Ook moet de prijsverhoging de introductie van een reeks aan oplossingen, waaronder Docker Extensions, de Docker Extensions SDK en Docker Desktop for Linux, meer te gelde zien te maken.

In 2021 verplichtte Docker grootzakelijke gebruikers met meer dan 250 gebruikers een betaald abonnement af te nemen voor Docker Desktop. Eerder kon de containertool gratis door iedereen worden gebruikt. De meeste gebruikers van Docker gebruiken nog steeds de gratis versies.

Verontruste gebruikers

De stille prijsverhoging heeft tot enige verontrusting bij betalende eindgebruikers geleid. Vooral de beperking tot 100 gebruikers voor de Teams-abonnementen en een gedwongen upgrade naar het veel duurdere Business-abonnement worden als een beperking gezien. Toch zullen de meeste gebruikers gewoon meer gaan betalen of upgraden, aangezien overstappen naar alternatieven een lastige klus is.

