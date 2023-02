Jetpack.io heeft onlangs de cloudgebaseerde managed tool Devbox Cloud geintroduceerd. Met de cloudgebaseerde versie van de ontwikkeltool kunnen ontwikkelaars ontwikkelomgevingen delen of als geïsoleerde vm’s in de cloud gebruiken.

De platformspecialist levert bouwstenen voor het bouwen en opschalen van cloudgebaseerde applicaties. Deze bouwstenen zorgen ervoor dat ontwikkelaars minder tijd hoeven te besteden aan het bouwen van de applicaties.

Devbox ontwikkeltool

Jetpack.io introduceerde enige tijd geleden zijn open-source tool Devbox. Met deze tool, eigenlijk een command-line interface (CLI), kunnen ontwikkelaars makkelijk geïsoleerde shells en containers bouwen. Dit gebeurt door het definiëren van de lijst van packages die door de gewenste ontwikkelomgeving noodzakelijk worden geacht. Devbox gebruikt vervolgens deze definitie om een geïsoleerde ontwikkelomgeving aan te maken voor de te ontwikkelen applicatie. De Devbox-oplossing draait onder de motorkap op de nix-tool.

Introductie Devbox Cloud

Met de recente introductie van Devbox Cloud gaat de platformspecialist een stapje verder. De cloudgebaseerde versie van de open-source ontwikkeltool laat ontwikkelaars de tool nu ook vanuit (public) cloudomgeving gebruiken. Hierdoor hebben zij overal en altijd toegang tot deze tool en kunnen zo ook hun omgevingen makkelijker met anderen delen.

Meer specifiek werkt de cloudgebaseerde versie van Devbox met iedere editor die ontwikkelaars willen gebruiken. De tool synchroniseert automatisch de bestanden tussen een lokale computer en de cloudgebaseerde ontwikkelomgeving. Die ontwikkelomgeving draait in een virtual machine (VM) in de cloud. Hierdoor kunnen ontwikkelaars lokaal iedere editor gebruiken en de worden de veranderingen automatisch doorgevoerd in de VM.

Daarnaast vermindert Devbox Cloud de latency naar de cloudgebaseerde VM. Cloudgebaseerde VM’s worden vaak benaderd via SSH. Vertraging in deze verbinding kan dan een probleem zijn voor het snel renderen van karakters. De cloudgebaseerde tool van Jetpack.io voorkomt deze latency door vm’s alleen aan de rand van de cloud op te starten. Hiervoor selecteert de tool het dichtstbijzijnde datacenter om de latency zo laag mogelijk te houden.

Devbox en Devbox Cloud zijn extreem ‘portable’. De alles overkoepelende definitie die ontwikkelaars aanmaken, kunnen zij overal draaien. Of dit nu op een lokale machine is, in een cloudomgeving, in een container of juist daarbuiten. Ook het onderliggende besturingssysteem maakt niet uit, zolang het maar Linux, Windows Subsystem for Linux (WSl) of macOS is.

Open-source en gratis

Jetpack.io geeft verder aan dat Devbox en Devbox Cloud geen enkele vendor-lockin hebben. Naast dat het dus op meerdere besturingssystemen werkt, kan de tool ook binnen en buiten Docker containers worden gebruikt. De tool is volledig open-source, altijd gratis en in tool ontwikkelde omgevingen kunnen altijd elders worden hergebruikt.