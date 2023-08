Microsoft heeft de Chat-app met minimale Teams-functionaliteit in de meest recente Windows 11 Preview Build 25921 een nieuwe naam gegeven: Microsoft Teams-Free. De app heeft standaard een plaats in de taakbalk van Windows 11.

Microsoft is druk bezig de nieuwe versie van zijn Teams-applicatie in zijn hele portfolio te implementeren. Dit betekent dat alle applicaties die over deze functionaliteit beschikken, natuurlijk dezelfde naam moeten krijgen.

Rebranding

Nu is het de beurt aan zijn Chat-applicatie die standaard met Windows 11 wordt meegeleverd. Uit de recente Windows 11 Preview Build 25921 voor het Canary Channel blijkt dat de naam van deze applicatie nu is veranderd naar Microsoft Teams-Free.

Sinds 2021 biedt de app gebruikers een gratis lichtgewichtversie van zijn Teams-applicaties. Hiermee kunnen gebruikers vanuit de taakbalk snel een Teams-videocall of chat openen.

Functionaliteit niet veranderd

Met de naamsverandering naar Microsoft Teams-Free is de functionaliteit van de applicatie niet veranderd. Nog steeds biedt de tool een snelle optie voor het openen van een videocall, het starten van een chatsessie of het plegen van een telefoongesprek. De applicatie zit ook nog steeds vastgepind aan de taakbalk, waar het overigens wel vanaf kan worden gehaald.

