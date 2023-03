Oracle heeft de Container Engine for Kubernetes van nieuwe functionaliteit voorzien.

De verbeteringen zijn bedoeld voor klanten die cloudgebaseerde applicaties op OCI (Oracle Cloud Infrastructure) willen bouwen en draaien, bijvoorbeeld als microservices en met behulp van flexibele DevOps-technologie.

Het containerorkestratieplatform Kubernetes is hiervoor zeer geschikt, maar volgens Oracle vaak nog complex om mee te werken. Bovendien ontbreekt het vaak aan geschikte medewerkers die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

De Oracle Container Engine for Kubernetes ondersteunt bedrijven bij grootschalige Kubernetes-omgevingen. De nieuwe features moeten helpen de grote omgevingen beter te beheren, de betrouwbaarheid van de uitvoering te vergroten en de gebruikte bronnen te optimaliseren. Dit moet uiteindelijk weer tot een kostenreductie voor het beheer van deze omgevingen leiden.

Virtuele nodes en lifecyclebeheer

De update komt met serverless virtuele nodes. Deze laten bedrijven hun op Kubernetes gebaseerde applicaties betrouwbaar op schaal draaien zonder zich bezig te houden met de complexiteit van beheer, opschalen, upgraden en troubleshooting voor de onderliggende Kubernetes node-infrastructuur. Ook moeten de virtuele nodes meer ‘elasticiteit’ op pod-niveau met betaling naar gebruik.

Een andere upgrade van de Oracle Container Engine for Kubernetes betreft meer mogelijkheden voor lifecyclebeheer. Deze mogelijkheden geven gebruikers meer flexibiliteit in het installeren en configureren van het besturingssysteem of daaraan gerelateerde applicaties.

De nieuwe lifecycle-functionaliteit omvat bijvoorbeeld belangrijke Kubernetes software die op een cluster kan worden uitgerold, zoals CoreDNS en kube-proxy. Ook geven de nieuwe mogelijkheden toegang tot andere gerelateerde applicaties als Kubernetes Dashboard, Oracle Database Operator, Oracle database en Oracle WebLogic.

De functionaliteit beheert het hele lifecycle-proces voor deze oplossingen, van de eerste uitrol en configuratie tot aan het hele operationele proces van upgrades, patching, schalen, ‘rolling’ configuratieveranderingen en meer.

Securityverbeteringen

Verder bieden de verbeteringen meer mogelijkheden voor identiteits- en toegangscontrole van workloads, onder andere op pod-niveau. De mogelijkheden vergroten het securitybeleid met een beter gedetailleerd inzicht en toestemmingen op pod-niveau in plaats van op het niveau van nodes.

De standaardinstellingen van deze identiteits- en toegangsregels voor nieuwe clusters zijn nu ingesteld op 2.000 medewerkernodes en ondersteunen daarnaast ook low-cost spot instances. Finacieel ondersteunde SLA’s dekken verder uptime en de beschikbaarheid voor de Kubernetes API server- en medewerkernodes.

