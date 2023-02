Gezamenlijk aanbod met volledige ondersteuning vanuit Red Hat en Oracle moet het eenvoudiger maken voor RHEL-gebruikers om naar de cloud te migreren.

Oracle en Red Hat kondigen vandaag de beschikbaarheid aan van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) on OCI. Hiermee willen de leveranciers met name on-prem gebruikers van RHEL verleiden om richting de cloud te gaan. In dit geval is dat vanzelfsprekend Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De voornaamste reden voor deze stap is dat zowel Red Hat als Oracle regelmatig verzoeken kregen om dit aan te bieden. Aangezien zo’n 90 procent van de Fortune 500 zowel Oracle als Red Hat gebruikt, is de aankondiging van vandaag best een logische stap.

Het was uiteraard al wel mogelijk om RHEL te installeren binnen OCI, maar dat moest dan via Oracle Linux gebeuren. Met de aankondiging van vandaag is er een door beide partijen volledig gecertificeerde en ondersteunde optie.

Ondersteuning voor alle OCI-varianten

Oracle is er naar eigen zeggen veel aan gelegen om alles wat het doet op het gebied van cloud zo breed mogelijk beschikbaar te maken. Dat is ook hier weer duidelijk. Alle varianten van OCI worden namelijk ondersteund. Naast de publieke cloud, ook de specifiek op de overheid gerichte clouds in verschillende gebieden, de soevereine cloudregio’s die dit jaar beschikbaar komen en ook het recent aangekondigde Oracle Alloy. Met die laatste variant kunnen partners zelf hun diensten koppelen aan een whitelabel variant van OCI, met ondersteuning voor alle services.

Ook als het gaat om de architectuur waarop de virtuele machines draaien, is er volledige ondersteuning voor RHEL on OCI. Dat wil zeggen dat zowel Intel en AMD worden ondersteund, maar ook de virtuele machines die draaien op de Ampere Altra gebaseerde Arm-omgevingen. Hierbij is het wel goed om op te merken dat met name op het gebied van AMD en Arm er een beperking geldt. Red Hat ondersteunt deze pas vanaf versie 8.7 van RHEL. De versies vanaf 7.9 tot 8.7, waarvoor de ondersteuning stopt op 30 juni 2024, ondersteunen het dus niet.

Beperkingen van RHEL on OCI

Het is overigens zeker niet zo dat er helemaal geen beperkingen zijn voor dit nieuwe aanbod. Zo ligt de nadruk op dit moment op virtual machines als omgeving waarin RHEL draait. Tijdens een briefing gaf Leo Leung, VP OCI en Oracle Technology wel al aan dat ondersteuning voor RHEL op baremetal er ook aankomt. Verder is het goed om te weten dat alleen de standaard images op dit moment ondersteund worden. Ondersteuning voor custom images, die je met de custom image builder van RHEL kunt bouwen, volgt later.

Goed om op te merken op dit vlak is dat de samenwerking tussen Oracle en Red Hat rondom RHEL er eentje is rondom het bring your image concept. Dat wil zeggen dat er geen managed services omheen opgetuigd zijn door Red Hat en Oracle. Dat wil echter niet zeggen dat dit niet gaat gebeuren. Volgens Leung zijn SI’s namelijk ook erg geïnteresseerd in dit gezamenlijke aanbod. Die kunnen deze diensten uiteraard wel ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning voor custom images waar we het hierboven over hadden.

RHEL on OCI is het begin van bredere samenwerking

Volgens Leung is de aankondiging van vandaag zeker niet het laatste wat we mogen verwachten van Red Hat en Oracle samen. Uiteraard zal het RHEL on OCI-aanbod uitgebreid worden, maar er komt ook op andere vlakken nog wel het nodig aan. Wij moeten dan meteen denken aan OpenShift, het Kubernetes-platform van Red Hat. Dat zou ook goed passen bij wat Leung de fijnmazigheid noemt van OCI. Het is mogelijk om exact die compute (aantal cores) te krijgen die je nodig hebt voor je workload. Binnen containers en Kubernetes werkt een dergelijke fijnmazigheid in ieder geval in theorie beter dan in wat oudere, monolithische omgevingen.

Op dit moment doet Leung echter nog geen harde uitspraken over waar men gezamenlijk aan werkt, behalve dan dat men snel met ondersteuning voor baremetal komt. We zullen dus moeten afwachten wat de volgende stappen gaan zijn.

Hoe zit het met Oracle Linux?

We waren helaas niet in de gelegenheid om live aanwezig te zijn bij de briefing rondom de aankondiging van RHEL on OCI. Anders hadden we graag de vraag gesteld wat deze aankondiging betekent voor Oracle Linux. Dat is in principe een kloon van RHEL, met wat specifieke optimalisaties voor Oracle-omgevingen. Voor zover wij het hebben gehoord, was Red Hat nooit zo gecharmeerd van het feit dat Oracle deze eigen variant heeft uitgebracht.

De formele ondersteuning en certificering van RHEL op OCI door beide partijen moet haast wel gevolgen hebben voor Oracle Linux. Je hoeft RHEL vanaf nu in ieder geval niet meer via Oracle Linux Premier Support te installeren. Het zou ons ook niet verbazen als het aandeel Oracle Linux vanaf nu ook kleiner gaat worden. Of wellicht beperkt gaat worden tot een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld alleen het middenbedrijf.

We hebben Oracle gevraagd wat de plannen zijn met Oracle Linux. Zodra we een reactie hebben, zullen we dit artikel updaten.

Update 1-2: We hebben inmiddels een statement vanuit Oracle over wat de samenwerking met Red Hat rondom RHEL betekent voor Oracle Linux. Helemaal niets, als het aan Oracle ligt:

“We are not changing our strong commitment to Oracle Linux. Today’s announcement simply underscores our commitment to giving customers greater choice.”

Prijs en beschikbaarheid

RHEL on OCI is een bring your own subscription model. De prijs daarvan verandert niet. Leung maakt ook nog expliciet duidelijk dat Oracle en Red Hat met dit nieuwe aanbod vooral on-premgebruikers van RHEL naar de cloud willen krijgen. Dat houdt in dat er geen kosten zijn verbonden aan het verplaatsen van de data naar OCI. Er zijn immers geen ingresskosten die organisaties moeten betalen. Het daadwerkelijk draaien brengt uiteraard wel kosten met zich mee. De al eerder aangehaalde fijnmazigheid die binnen OCI mogelijk is, moet ervoor zorgen dat organisaties dit goed in de hand kunnen houden.

Het belangrijkste van deze aankondiging is volgens Leung echter zonder meer de gezamenlijke ondersteuning. Als er een issue is, kun je een van de twee bellen. Die zal het verder oppakken, inclusief het opschalen naar de ander.

Red Hat Enterprise Linux is vanaf vandaag beschikbaar voor alle OCI-omgevingen die Oracle op dit moment aanbiedt.