Cloud networking-bedrijf Solo.io timmert aan de weg met Gloo Platform 2.3 en Gloo Fabric. Het bestaande platform krijgt nieuwe functionaliteiten, terwijl Fabric de gebruiker meer applicaties naar de cloud kan laten migreren.

Solo.io kwam eind 2022 met Gloo Platform, dat meerdere aspecten van applicatie-networking combineert. Het doel van de service is om zero-trust networking gemakkelijker te maken. Omdat steeds meer sectoren gebruik gaan maken van clouddiensten, is het een grote uitdaging om allerlei applicaties met elkaar te laten communiceren. In een blogpost onderstreept Solo.io een aantal features van versie 2.3 die hierbij helpen.

Gloo Portal bestond al binnen het dienstenpakket van Solo.io, maar krijgt een aardige facelift onder het samengevoegde platform. Zo biedt het een modulair API-managementframework dat als Kubernetes-oplossing fungeert. Eerst was het simpelweg een add-on binnen Gloo Gateway/Edge om API’s intern te organiseren. Nu zou het volgens Solo.io inspelen op de behoeften van moderne app-developers.

Daarnaast krijgt Gloo Mesh ondersteuning voor GraphQL, waarmee ‘data stitching’ mogelijk is. Dit is een open standaard om bestaande API’s binnen het GraphQL-framework samen te voegen. Ten slotte heeft Solo.io Istio Service Mesh verbeterd met Ambient, voor lagere kosten en hogere security. Het zou alle implementaties van Kubernetes voor klanten van Solo.io moeten verbeteren.

Fabric

Naast de aankondiging van versie 2.3 geeft Solo.io een preview van nieuwe functies middels Gloo Fabric. Het doel is om op een veilige manier multi-cloud networking mogelijk te maken. Het kan uit de voeten met toepassingen op basis van zowel virtual machines als containers, naast serverless applicaties. Hiermee is Gloo Fabric flexibeler dan de producten van concurrenten, zo stelt Solo.io. De zogeheten ‘Virtual Cloud’ biedt een manier om applicaties van verschillende soorten samen te laten werken in een zero-trust omgeving. De feature is momenteel tijdens KubeCon/CloudNativeCon in de RAI Amsterdam uit te proberen.

Gebruikers van Solo.io zijn onder andere BMW, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ING en SAP.

Lees ook: Kubernetes Insight, een speciale pagina op onze website vol met informatie over Kubernetes