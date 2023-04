De Linux Foundation zit niet stil. Naast het verwelkomen van 100 nieuwe leden kiest de organisatie KubeCon/CloudNativeCon uit om een aantal aankondigingen te doen.

KubeCon/CloudNativeCon vindt momenteel plaats in de RAI Amsterdam. Deze samenkomst wordt elk halfjaar georganiseerd door de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), onderdeel van de Linux Foundation (LF). Via een persbericht geeft deze organisatie informatie over wat het voor de toekomst in petto heeft. Het oprichten van een kersvers adviesorgaan en de allereerste Member Summit behoren tot de belangrijkste aankondigingen.

Terugblik en toekomst

De organisatie wist 100 nieuwe bedrijven binnen te halen in het afgelopen halfjaar ter promotie van ‘open collaborations’. Dit houdt in dat deze partijen een bijdrage pogen te leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van open-source projecten. Onder het lidmaatschap vallen onder andere wereldwijde techgiganten als Intel, Samsung en Tencent, maar ook universiteiten en non-profit open-source organisaties. Deze leden zijn opgedeeld op basis van bijdrage en draagkracht, zoals ook de CNCF georganiseerd is.

Deze maand heeft LF Europe aangekondigd dat het voor het eerst een ‘Advisory Board’ in het leven heeft geroepen, bestaande uit 20 leden. Deze adviseurs hebben volgens de organisatie veel expertise op het gebied van ‘open ecosystemen’. SAP, Ericsson, Nokia en de London Stock Exchange behoren tot deze adviseursgroep. Het is de bedoeling dat ze samen de strategische koers van LF Europe gaan bepalen.

Ten slotte heeft LF Europe de datum geprikt voor de eerste Member Summit, waar alle leden welkom zijn. Het evenement gaat plaatsvinden op 18 september in Bilbao, Spanje. De omschrijving van het evenement is vrij breed: het ‘samenbrengen van open-source leiders in de publieke en private sector’ wordt als eerste aangedragen ter motivatie van het nieuwe evenement.

