Twitter heeft een uitzondering gemaakt voor de betaalde structuur rond API-toegang. Normaal gesproken moeten bedrijven een abonnement betalen voor toegang tot de Twitter-API om tweets bijvoorbeeld te automatiseren, maar voor publieke informatievoorziening maakt het een uitzondering.

Het betekent dat tweets voor noodboodschappen vanuit de overheid of weer-updates gratis kunnen worden klaargezet. Zodra een account door de verificatiecheck is, krijgt het toegang tot de Twitter-API.

Complex

Ondanks de goede bedoelingen voegt de vrijstelling weer een laagje complexiteit toe aan de structuur van Twitters API-aanbod. Nadat het de API-service tegen betaling introduceerde, bleek het al gauw tot een inperking te leiden voor partijen die informatie wilden verstrekken aan burgers. Zo konden publieke alerts van de Amerikaanse National Weather Service en de New Yorkse metrodienst niet doorgaan door de beperking tot 1500 geautomatiseerde tweets per maand. Twitter geeft verder geen informatie over enige beperkingen die mogelijk gepaard gaan aan de gratis vrijstelling van de API.

Het is niet de eerste keer dat het onduidelijk is over de veranderde diensten. Zo kondigde het eerst aan dat de gratis toegang tot API’s pas een maand later in zou gaan, waarna het een week later besloot om de afsluiting gelijk in te voeren.De definitieve afsluiting van gratis API’s zorgde voor veel problemen bij verschillende apps en websites, waaronder third-party aanbieders van Twitter-content.

Microsoft heeft Twitter inmiddels uit zijn advertentieplatform gegooid, wederom wegens de verandering in het API-beleid dat Twitter door heeft gevoerd. Daarnaast stopte WordPress met de ondersteuning van het platform.

