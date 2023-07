Wie dacht dat Twitter in rustiger vaarwater zou komen, komt bedrogen uit. Met Linda Yaccarino als vervanger van Elon Musk is het nog niet gedaan met de drastische acties van het social media-platform. Afgelopen weekend was de site moeilijk bereikbaar door een inperking van het aantal leesbare tweets. Daarvoor had het te maken met een stortvloed aan bots en spamwaarschuwingen. Wat is er aan de hand?

Twitter-eigenaar Elon Musk tweette afgelopen weekend dat het platform limieten ging instellen voor het aantal tweets dat een gebruiker dagelijks kan zien. De specifieke aantallen fluctueerden, maar aanvankelijk ging het om 6000 posts per dag voor geverifieerde gebruikers, 600 voor ongeverifieerde en 300 voor net geverifieerde accounts. Welk getal het ook was, voor veel gebruikers bleef er überhaupt weinig heel van hun toegang.

De reden voor de plotselinge inperking? Het diende ‘scraping’-bots tegen te gaan, die als alternatief voor de achter een paywall verdwenen API opereren om data te verzamelen. Musk achtte de limitering noodzakelijk om de “data-plundering” weerstand te bieden. Eerder uitte hij al zijn ergernis over het vermeend gebruik van Twitter-data om chatbots en generatieve AI-modellen te trainen, iets dat overigens een discutabele praktijk is voor allerlei zaken. Echter is het de zoveelste keer dat er chaos is ontstaan bij Twitter sinds Musk het vorig jaar kocht.

Beluister ook onze podcast over de Twitter-saga (februari):

Het rommelt

Eind 2022 bleek al dat grote techbedrijven een aanzienlijke afname zagen in de inkomsten die ze uit advertenties genereerden. Zo ook bij Twitter. Echter was die leegloop bij Twitter wel erg fors: 50 van de top 100 adverteerders zouden eind vorig jaar al zijn weggelopen. Onzekerheid rondom de omgang met extreme content, waaronder haatdragende berichten, leidde tot een stevige tegenvaller in de inkomsten.

De Twitter-saga denderde voort met als flashpoints de grote inperking en paywall-vorming voor de eigen API, die door menig bedrijf, app en onderzoeker werd ingezet. Opeens vielen vele applicaties uit door de plotselinge koerswijziging van Musk.

Met de aankondiging dat Linda Yaccarino aan zou treden, voormalig CEO bij NBCUniversal, leek er een signaal te zijn dat de rust terug zou keren. Het wispelturige bewind van Musk lijkt alleen een maand na haar aantreden dus nog steeds door te gaan, CEO of niet.

Groter proces

Een social media-platform dat tijdelijk uit de lucht gaat, is te overkomen. Ook Reddit, YouTube en Facebook hebben af en toe haperingen. Alleen is het maar de vraag of de problemen bij Twitter tijdelijk zijn. Musk weigert om zijn Google Cloud-rekeningen te betalen, naast dat Twitter ook de huur van de eigen kantoren niet meer overmaakt. Ook AWS ontving opeens geen cent meer voor de geleverde clouddiensten. De kostenbesparingen zijn drastisch. Het is echter niet uit te sluiten dat deze partijen op een bepaald moment hun service afsluiten, met meer outages tot gevolg. Nog erger: AWS weigerde in maart al om advertentie-inkomsten uit te betalen aan Musk en co wegens de openstaande rekeningen.

Twitter is dus op zoek naar een verdienmodel en kent daarin weinig ondersteuning. Het is wel belangrijk om te erkennen dat er meer partijen zijn die deze winstjacht aan het maken zijn. Reddit kreeg het kort geleden te verduren omdat het eveneens zijn API achter een paywall schoof, waardoor grote third-party apps zoals Apollo en Reddit is Fun er sinds 1 juli mee gestopt zijn. Het zijn drastische maatregelen die de eigen gebruikers in het harnas jagen, maar men doet dit niet zomaar.

Kortom: het laatste woord is nog niet gezegd over de Twitter-saga. Terwijl Musk blijft rommelen, kunnen de gebruikers rekenen op turbulentie wegens beleidswijzigingen en outages. Het is een kwestie van tijd voordat een grote speler als Google of Amazon de rigide houding van Musk echt op de proef stelt. Hopelijk heeft hij tegen die tijd wel het geld gevonden om een on-prem alternatief voor die clouddiensten te hebben.