Twitter heeft Twitter API Pro onthuld. Hiermee kunnen ontwikkelaars maandelijks tot 1 miljoen tweets ophalen. Daarnaast kunnen ze maandelijks een indrukwekkende 300.000 tweets plaatsen, en hebben ze toegang tot het begeerde Twitter-archief. Deze nieuwe prijsniveaus werden eerder dit jaar aangekondigd op aandringen van Twitter-eigenaar Elon Musk.

Het bedrijf haalde aanvankelijk de krantenkoppen met zijn beslissing om de toegang tot de gratis API-tier stop te zetten. In een kleine stap terug bood het echter bots van contentproviders gratis toegang tot 1.500 tweets per maand.

Het plan ligt tussen het basisniveau, geprijsd voor slechts 100 dollar (93 euro) per maand, en het bedrijfsniveau, een duizelingwekkende investering van 42.000 dollar (39.000 euro) per maand. Twitter API Pro wil tegemoet komen aan de specifieke behoeften van startups die op het punt staan te groeien.

Het is niet goedkoop

Hoewel de introductie van de Pro API tier de zorgen van sommige ontwikkelaars wegneemt, doemt de kwestie van de betaalbaarheid op. De 60.000 dollar (bijna 56.000 euro) per jaar kan een zware last zijn voor startups met een krap budget.

Hoewel de plaatsingslimiet van de Pro-tier voldoende kan zijn voor bepaalde bot-gedreven diensten, zullen ontwikkelaars het ongetwijfeld moeilijk vinden om via abonnementen of donaties aan duurzame financiering te komen om hun aanbod op lange termijn in stand te houden.

Twitter moet nog een levensvatbare oplossing bieden voor onderzoekers en academici die toegang tot het platform zoeken. Hoewel het bedrijf heeft aangegeven alternatieve wegen te willen verkennen om deze gemeenschappen te ondersteunen, zijn er nog geen definitieve plannen aangekondigd.

Musk belooft een “comeback arc” voor Twitter

Tijdens een recent evenement verklaarde Elon Musk stoutmoedig dat Twitter aan een “comeback arc” begint na een reeks kostenbesparende maatregelen.

In een strategische zet benoemde het bedrijf onlangs Linda Yaccarino tot CEO. Zij was eerder verbonden aan NBCUniversal, en wordt nu baas van Twitter en zijn ambitieuze “everything app X”.

Met zijn intrede in Twitter API Pro wil Twitter inspelen op de behoeften van startups. Tegelijkertijd worstelt het met zorgen rond toegankelijkheid en financiële haalbaarheid voor ontwikkelaars en onderzoekers.