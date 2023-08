SUSE wil zichzelf graag van de Frankfurt Stock Exchange verwijderen. Voor de privatisering heeft het bedrijf zestien euro per aandeel over.

Na twee jaar als beursgenoteerd bedrijf, kondigt SUSE aan dat het met grote waarschijnlijkheid opnieuw privaat zal worden. Het opensource-softwarebedrijf staat momenteel genoteerd op de Frankfurt Stock Exchange.

Fusie met bedrijf uit Luxemburg

De privatisering wordt gestuurd vanuit de grootste aandeelhouder van het bedrijf, namelijk Marcel LUX III SARL. Dat heeft plannen om SUSE de krachten te laten bundelen met een bedrijf uit Luxemburg. Er worden verder geen details gegeven over de mogelijke fusie.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen voor 16 euro per aandeel. Zo blijken de aandelen nog maar ongeveer de helft waard na twee jaar, aangezien bij beursnotering de aandelen werden verkocht voor 30 euro per aandeel.

Het is niet verplicht om de aandelen opnieuw te verkopen, blijkt uit de aankondiging. “Er is geen verplichting voor aandeelhouders om het bod te accepteren”, wordt vervolgd door “Daarom kunnen aandeelhouders die wensen te beleggen in een private SUSE blijven.”

Volgens de plannen zal SUSE in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw privaat worden.

