SUSE heeft recent een eerste versie beschikbaar gemaakt van het Adaptable Linux Platform, een SUSE Enterprise Linux-distributie. Versie 0.0.1 moet de eerste aanzet geven tot verdere ontwikkeling van de zakelijke open-source distributie.

Met de introductie van het Adaptable Linux Platform (ALP) wil de Linux-distributeur zijn zakelijke OS geschikter maken voor moderne cloudomgevingen. Vooral voor het gebruik van containers die de werking van het zakelijke OS ondersteunen. De focus op containers moet de zakelijke OS-distributie bestendiger maken, eenvoudiger te beheren en aanpasbaar aan (cloud)omgevingen en workloads.

Eerste 0.0.1-prototype

SUSE lanceerde eerder dit jaar het ALP-initiatief en heeft nu een eerste proefversie beschikbaar gemaakt, schrijft The Register. Versie 0.0.1 of ‘Les Droites’, de eerste Alpentop van meer dan 4.000 meter, is nu beschikbaar. Daarnaast heeft de Linux-distributeur extra achtergrondinformatie en een handleiding gepubliceerd.

Er zijn twee QCOW2 disk images voor op x86-64-processors gebaseerde machines beschikbaar. De eerste disk image is niet-versleuteld en de andere heeft standaard full disk-versleuteling.

De eerste image kan met een gewoon wachtwoord worden geactiveerd wanneer de server of vm opstart. De andere werkt hiervoor met de TPM-chip die op een machine aanwezig is. Het nieuwe SUSE ALP-besturingssysteem lijkt qua presentatie erg op de openSUSE MicroOS- en SLE Micro-versies.

Klein maar fijn

Onder de motorkap heeft SUSE ALP een kleine omvang. De niet-versleutelde image heeft een bestandsgrootte van iets meer dan 300 MB. Het beschikt over een onveranderbaar read-only filesystem op Btrfs. Dit moet tegen diskcorruptie beschermen bij een crash van een systeem of stroomuitval.

De toegevoegde functionaliteit en packages voor het zakelijke open-source OS worden opgeslagen in snapshots. Wanneer het systeem niet correct opstart, kan het zichzelf herstellen door automatisch te rebooten in de meest recente functionele snapshot.

Roadmap

In de komende periode is SUSE van plan om elke drie maanden een nieuwe prototype-release van ALP uit te brengen. Naar verwachting vindt de definitieve lancering van SUSE ALP in de herfst van 2023 plaats.

