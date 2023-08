SUSE kondigt aan een samenwerking aan te gaan met Oracle en CIQ, de partij achter Rocky Linux, om ontwikkelaars aan te moedigen een RHEL-compatibele distributie te creëren. De samenwerking ondersteunt dit door de Linux sourcecode gratis en vrij aan te bieden.

SUSE, Oracle en CIQ vormen samen OpenELA, een afkorting voor de naam Open Enterprise Linux Association. “Samen met de open source-gemeenschap zullen we herdefiniëren wat het werkelijk betekent om open te zijn en willen we een sterkere toekomst voor EL bieden”, zegt Thomas Di Giacomo, chief technology bij SUSE, in de aankondiging.

OpenELA is in feite een antwoord op de meest recente veranderingen die Red Hat doorvoerde. Daardoor zal de RHEL sourcecode achter een betaalmuur worden geplaatst, terwijl deze al vanaf het begin gratis toegankelijk was. Het motto van OpenELA haalt stevig uit naar deze zet: “Geen abonnementen. Geen wachtwoorden. Geen barrières. Freeloaders welkom.”

De vrij toegankelijke Linux sourcecode van OpenELA zal vanaf later dit jaar beschikbaar worden. De focus zal liggen op RHEL-versies EL8 en EL9. Het aanbieden van versie EL7 is nog in overweging.

SUSE partnert

SUSE maakte eerder al de belofte om RHEL te forken. Het lijkt nu partners gevonden te hebben om deze belofte waar te maken.

Een volledig overzicht van de gebeurtenissen rondom RHEL en de mogelijke gevolgen, vind je in volgende blog: Het stormt in de opensource-wereld: SUSE brengt eigen RHEL-variant

Oracle liet zich eerder al negatief uit over het plan om de RHEL-broncode privé te maken. Het bedrijf verweet IBM, het moederbedrijf van Red Hat, ervan concurrentie de mond te willen snoeren. Verschillende Linux-distrubuties bouwen namelijk voort op RHEL. De innovatiemogelijkheden van dergelijke herdistributies worden nu alleen flink beperkt. Oracle heeft zelf bijvoorbeeld de herdistributie Oracle Linux in zijn assortiment en beargumenteert dat de beslissing van IBM zal leiden tot bugs en incompatibiliteit.

Nu komen er naast woorden dus ook acties. De laatste partner voor OpenELA is CIQ, de commerciële partij achter Rocky Linux, een andere RHEL-fork.