Slecht weer in de opensource-wereld. Het regende al kritiek op Red Hats aankondiging RHEL achter een betaalmuur te zetten. Nu lijkt de storm helemaal losgebarsten en kondigt SUSE aan RHEL te forken.

SUSE gaat de strijd aan met Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Dat doet het door een eigen variant te brouwen die niet continu van RHEL afhankelijk is. Om de toewijding aan dit project kracht bij te zetten, investeert SUSE over de komende jaren tien miljoen dollar. Dinsdag publiceerde het bedrijf de plannen in een blog.

De eigen distro’s gooit SUSE niet overboord. SUSE Linux Enterprise en openSUSE zullen blijven bestaan en evolueren. Tegelijk bouwt de softwareontwikkelaar samen met de opensource-gemeenschap aan een alternatief voor RHEL.

Red Hat zet kwaad bloed

Het initiatief van SUSE komt niet uit het niets. Red Had zette vorige maand kwaad bloed door aan te kondigen dat het de RHEL-broncode privé maakt. Alleen Enterprise-klanten van het bedrijf krijgen nog toegang.

Sinds Red Hat de development van CentOS Linux in 2014 officieel overnam, is het bedrijf bezig met het herstructureren van het eigen enterprise-aanbod. In 2019 volgde een overname door IBM. “De overname van Red Hat door IBM is een ongeëvenaarde mijlpaal voor opensource zelf. Het signaleert validatie van door de gemeenschap aangestuurde innovatie en de waarde die opensource voor gebruikers biedt”, was destijds de boodschap.

In 2020 volgde de aankondiging dat CentOS niet verder ontwikkeld zou worden, met CentOS Stream als nieuw aanbod. Laatstgenoemde zal de enige repository zijn voor publieke RHEL-gerelateerde source code-releases. In juni 2024 zal het bedrijf zijn handen echter volledig van CentOS 7 terugtrekken en ontvangt de Linux-distributie zijn laatste update ooit.

CentOS Stream werd benoemd als een “‘rolling preview’ van wat er zal volgen in RHEL”. Het bedrijf haalde goede redenen aan om deze wijziging te maken door te beragumenteren dat feedback van ontwikkelaars via deze weg sneller kon doorstromen. Maar het betekende ook dat CentOS en RHEL niet langer volledig compatibel zijn en dus niet klaar zijn om in een bedrijfsomgeving te draaien. Bedrijven werden dus doorgesluisd naar de betaalde versie van RHEL.

Of toch niet. Onafhankelijke partijen reageerden door een eigen herdistributie op te zetten. Rocky Linux en Alma Linux zijn daar bijvoorbeeld het resultaat van, het gaat om bug-for-bug herdistributies die volledig compatibel zijn met RHEL.

Het regende kritiek

Red Hat brak met zijn laatste aankondiging volgens verschillende partijen de band met de opensource-gemeenschap. De aankondiging viel bij Oracle al niet in goede aarde. Het bedrijf verweet IBM, het moederbedrijf van Red Hat, ervan concurrentie de mond te willen snoeren. Verschillende Linux-distrubuties bouwen namelijk voort op RHEL. De innovatiemogelijkheden van dergelijke herdistributies worden nu alleen flink beperkt. Oracle heeft zelf bijvoorbeeld de herdistributie Oracle Linux in zijn assortiment en beargumenteert dat de beslissing van IBM zal leiden tot bugs en incompatibiliteit.

Volgens Rocky Linux zijn de gevolgen wel te overzien. Het bedrijf reageerde met de garantie dat Rocky Linux kan blijven voortbestaan. Verder onderstreepte het bedrijf zijn toewijding aan de opensource-gemeenschap, iets dat SUSE ook al deed in een eerdere reactie.

Verhaal krijgt een staartje

SUSE uit zijn boosheid (en dat van de opensource-gemeenschap) nu scherper. Het zal de publiekelijk beschikbare RHEL namelijk forken. Dat is een term die software-ontwikkelaars bekend is en betekent dat SUSE op basis van de broncode van RHEL een nieuw en onafhankelijk project start.

“Al tientallen jaren zijn samenwerking en gedeeld succes de bouwstenen van onze opensource-gemeenschap. We hebben de verantwoordelijkheid om deze waarden te verdedigen. Deze investering zal de stroom van innovatie voor de komende jaren in stand houden en zorgt ervoor dat zowel klanten als de gemeenschap niet worden onderworpen aan vendor lock-in en echt een keuze blijven hebben, zowel morgen als vandaag”, zegt Dirk-Peter van Leeuwen, CEO van SUSE, over het initiatief.

Red Hat bekritiseert de kritiek

Volgens het bedrijf dat de storm aanwakkerde, zijn de reacties veruit overdreven. Dat maken we op uit de reactie die Gunnar Hellekson, vicepresident van RHEL, gaf aan TechCrunch. RHEL blijft volgens het bedrijf op maar liefst drie manieren toegankelijk. Ten eerste via CentOS Stream, want daar komt volgens het bedrijf alles uit RHEL uiteindelijk wel in terecht. Verder is er het klantenportaal van Red Hat, dat enkel toegankelijk is voor klanten van het bedrijf. Tot slot is het toegankelijk via git.centos.org.

De vicepresident trekt het zelfs zo ver om zichzelf in het slachtoffer-hoekje te duwen. Hij benadert de opkomst van Rocky Linux en Alma Linux als volgt: “Ik draai Red Hat Enterprise Linux, iemand anders komt langs, neemt mijn opensource-project, claimt bug-voor-bug-compatibiliteit en belooft daarbij om er helemaal geen innovatie aan te doen, het op geen enkele manier te verbeteren. Zet er zijn eigen logo op en gaat dan actief mijn gebruikers aanmoedigen om hun versie te gebruiken in plaats van de mijne. In de opensource-gemeenschap is dit slecht gedrag. Het is legaal, maar het wordt afgekeurd. Het is contraproductief en niet goed voor het ecosysteem.”

Door RHEL achter een betaalmuur te zetten heeft het alleen zijn grootste concurrent opgezet om hetzelfde te doen als Rocky Linux en Alma Linux al eerder deden. SUSE kan deze zet nu maken zonder tegenwind vanuit de opensource-gemeenschap, doordat het een partij aanvalt die al kwaad bloed zette bij deze gemeenschap.

Red Hat probeert nu via de zet van SUSE opnieuw zijn toewijding aan de opensource-gemeenschap te onderstrepen: “Een fork van Red Hat Enterprise Linux is een bewijs van het feit dat we de geest van opensource volgen en dat de broncode van RHEL vrij beschikbaar blijft voor iedereen die het wil”, reageerde Hellekson.

Wie het daar niet mee eens is, mag zijn kritiek in de toekomst rechstreeks aan Red Hat adresseren. Hellekson helpt namelijk nog de geruchten uit de wereld dat Red Hat druk zou voelen vanuit IBM: “Dit was een Red Hat-beslissing. Ik heb allerlei theorieën gehoord over waarom dit is gebeurd en de waarheid is dat dit een Red Hat-beslissing was.”

Tip: Red Hat stopt met CentOS 7, waar migreer je als organisatie naartoe?