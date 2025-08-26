VMware lanceert Tanzu Data Intelligence voor AI-gedreven apps

Broadcom heeft Tanzu Data Intelligence gelanceerd, een nieuw lakehouse-platform dat multimodale data toegankelijk maakt voor AI-toepassingen. Samen met Tanzu Platform 10.3 wil VMware de ontwikkeling van AI-agents versnellen op private clouds.

Volgens Gartner zal 30% van de generatieve AI-projecten nog voor 2026 worden stopgezet vanwege de slechte datakwaliteit, onvoldoende afdekking van risico’s of onduidelijke meerwaarde voor de organisatie. VMware wil dit probleem aanpakken met Tanzu Data Intelligence, een platform dat gestructureerde en ongestructureerde data samen brengt in Ã©Ã©n lakehouse.

“Bestuurders die deel willen uitmaken van de volgende golf AI-app innovatie begrijpen dat moderne app- en data-architectuur cruciaal is voor de ontwikkeling”, zegt Purnima Padmanabhan, vice president en general manager van de Tanzu-divisie bij Broadcom. Veel organisaties hebben al geÃ¯nvesteerd in applicatie platformen en SaaS-tooling om hun data strategie te moderniseren. Dat heeft niet altijd het gewenste resultaat gehad, vanwege nieuwe data silo’s en additionele hoge kosten om die data te verplaatsen tussen verschillende omgevingen. Met Tanzu Data Intelligence moet al die data in eigen beheer komen.

Vijf gespecialiseerde componenten

De core van de Tanzu Data Intelligence is gebouwd op een enterprise grade lakehouse-architectuur die geschikt is om grootschalige workloads te verwerken met hoge prestaties, flexibiliteit en governance. Het platform schaalt van terabytes naar petabytes, met milliseconde latentie en ondersteuning voor grote aantallen gebruikers en API’s tegelijk. Daarnaast beschikt het lakehouse over vijf gespecialiseerde onderdelen:

De Ingestion en Workflow Orchestration zorgt voor naadloze dataverwerking vanuit meerdere bronnen. Zowel real-time datastromen als event-driven architecturen.

Federated Query Services biedt uniforme toegang tot verschillende databronnen zonder de noodzaak de data te dupliceren. Dit zorgt voor hoge concurrency en workload-optimalisatie.

Container Compute Services schaalt elastisch mee met AI-, analytics- en app-workloads wanneer het gekoppeld is aan het Tanzu Platform.

Real-Time Data Services ondersteunt low-latency toegang tot operationele intelligentie en real-time besluitvorming.

Advanced Analytics en AI/ML bevat embedded ondersteuning voor predictive modellen, vector processing en agentic workflows.

Inzicht in data

Een belangrijk onderdeel is de volledige data lineage-functionaliteit. Deze maakt het mogelijk om precies te traceren welke data tot welke uitkomsten heeft geleid. Voor gereguleerde organisaties is dit essentieel voor compliance en governance.

Het platform beschikt ook over native vector search-mogelijkheden. Hierdoor kunnen SQL-queries en semantische zoekopdrachten binnen Ã©Ã©n omgeving worden uitgevoerd op gevectoriseerde data.

Platform 10.3 krijgt meer controle en zichtbaarheid

Eerder dit jaar lanceerde VMware al Tanzu Platform 10 met AI-ondersteuning. De nieuwe Data Intelligence-oplossing vormt hier een aanvulling op. Verder is verdere 10.3 een incrementele verbetering.

Tanzu Platform 10.3 introduceert verschillende verbeteringen voor platform engineers. De nieuwe versie biedt betere operationele controle, meer zichtbaarheid en out-of-the-box observability dashboards.

Security krijgt transparantie-dashboard

Een nieuwe vulnerability insights dashboard in Tanzu Hub biedt volgens VMware “radicale security-transparantie”. Het dashboard visualiseert uitgebreide risico-exposure voor applicaties en platformcomponenten. Dit moet snellere triage en herstel van kwetsbaarheden mogelijk maken.

Daarnaast krijgt Tanzu Hub geÃ¯ntegreerde data services observability met kant-en-klare dashboards. Deze brengen meer zichtbaarheid in alerts, prestaties, trends en knelpunten.

Ook introduceert VMware geautomatiseerde moderniseringstools voor bestaande applicatieportfolio’s. Teams kunnen hiermee applicaties identificeren, refactoren en automatisch migreren.

AI Starter Kit voor snelle start

VMware biedt een “AI Starter Kit” voor Tanzu Platform met tooling en aangepaste code voor geautomatiseerde setup van AI-services. Organisaties met bestaande Tanzu Platform-versies (Ops Man 3.0.28 of later) kunnen AI-mogelijkheden evalueren zonder volledige platform-upgrade.

Dit sluit aan bij eerdere AI-updates voor Tanzu die ontwikkelaars meer ondersteuning bieden bij het bouwen van AI-applicaties. De nieuwe oplossingen zijn beschikbaar op VMware Cloud Foundation-gebaseerde private clouds.