VMware wil de door Broadcom beloofde R&D-investeringen vooral gebruiken om zijn platform eenvoudiger te maken in gebruik. Klanten krijgen verder een beter overzicht van de VMware-oplossingen die voor hen interessant kunnen zijn.

Volgens The Register heeft VMware duidelijke plannen voor de miljarden aan R&D-investeringen die door Broadcom in het overnameproces zijn beloofd. De belangrijkste bestemming voor deze beloofde investeringen is het versimpelen van het gebruik van het platform en de diverse oplossingen en toepassingen. Op dit moment worden deze vaak door klanten als zeer complex beschouwd en dat zorgt ervoor dat VMware-oplossingen en -toepassingen niet aanslaan bij het publiek of dat upgrades worden uitgesteld.

Verbeterd lifecyclebeheer

VMware wil onder meer het lifecyclebeheer van zijn producten aanpakken en dan vooral focussen op de snelheid hiervan. Volgens de techgigant kan deze nog altijd beter.

De producten moeten daarnaast consumeerbaar worden en makkelijker aan te schaffen zijn. Een verbeterd lifecyclebeheer geeft beheerders ook meer tijd om te kijken of nog niet gebruikte VMware-tools en -features voor hen interessant zijn.

Verder geeft een verbeterd lifecyclebeheer ook grotere klanten meer mogelijkheden voor het sneller kunnen updaten van grote hoeveelheden of ‘fleets’ van servers. Bijvoorbeeld voor VMware vSphere. De techgigant zou hieraan al werken.

Bovendien zou VMware met een verbeterd lifecyclebeheer beter kunnen aantonen dat zijn producten daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren. Dit is vooral belangrijk nu de techgigant klanten steeds meer probeert over te brengen naar een abonnementsmodel.

Andere pluspunten van een verbeterd lifecyclebeheer zijn het bieden van meer storage-opties en meer integratie met het hele VMware-ecosysteem.

Meer applicaties en use cases

Naast lifecylebeheer, is ook de komst van applicaties en use cases voor het VMware-platform een belangrijk speerpunt voor de te verwachten R&D-investeringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om infrastructuur die de implementatie van generatieve AI workloads moet vergemakkelijken en daarvoor moderne onderliggende databases en andere moderne technologie nodig heeft.

Meer interne aandacht innovatie

Tot slot geeft VMware aan dat de investeringen handig zijn voor het verstevigen van de interne aandacht voor innovatie. Bijvoorbeeld voor het doorvoeren van juist kleine veranderingen die gebruikers veel praktische functionaliteit opleveren.

Ook moeten de investeringen eraan bijdragen VMware-ontwikkelteams meer ‘platformgericht’ te laten denken en werken, in plaats van dat zij zich alleen op hun eigen producten en diensten concentreren en deze zo snel mogelijk willen opleveren.

