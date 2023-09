Microsoft heeft zijn Windows Community Toolkit versie 8.0 voor Windows 10 en 11 een complete make-over gegeven. De eerdere twee aparte verzamelingen van functionaliteit, controlemogelijkheden en app-diensten zijn nu onder een enkele noemer samengevoegd.

Met de Windows Community Toolkit krijgen ontwikkelaars dev-tools voor WinUI 2-, WinUI 3- en Uno Platform-omgevingen. De tools voor Windows 10 en 11 zijn geheel opnieuw opgebouwd, geeft de techgigant aan.

De twee eerdere aparte onderdelen, WinUI3 en WindowsAppSDK zijn nu in een enkele toolkit ondergebracht. De achterliggende gedachte hierbij is dat alles in een enkele namespace wordt ondergebracht, waardoor Microsoft nu meerdere platforms kan benaderen uit een enkele codebase.

Dit moet het ontwikkelen van applicaties en het onderhoud hiervan flink vergemakkelijken.

Nieuwe eigenschappen

De nieuwe versie brengt vanzelfsprekend ook nieuwe eigenschappen, zoals de Toolkit Gallery. Deze laat voorbeelden en documentatie zien en heeft een moderner ontwerp gekregen. De nieuwe package Sizers helpt ontwikkelaars andere controlefunctionaliteit makkelijker in omvang aan te passen.

De eveneens nieuwe controlefunctie Segmented geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om gebruikersopties in applicaties te bouwen, zoals settings voor filters of voor views.

Verwijderingen

Tegenover nieuwe opties zijn in de laatste versie van Windows Community Toolkit ook weer bepaalde oudere functies verwijderd. Het gaat onder meer om AdaptiveGridView, DataGrid, Expander, InAppNotification en MarkdownTextBlock.

Lees ook: Microsoft schrapt TLS 1.0/1.1 uit Windows, met mogelijk negatieve gevolgen