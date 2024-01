Windows 11 krijgt ondersteuning voor de laatste USB4 2.0-standaard, die (overdrachts)snelheden tot 80 Gbps mogelijk maakt. Dit blijkt uit de meest recente Windows 11 Dev Channel build 23615.

De USB4-specificatie zag in 2019 het levenslicht maar is nu geoptimaliseerd tot versie USB4 2.0. Hoewel de eerste versie van de vierde generatie van het USB-protocol al wordt ondersteund in Windows 11 vanaf versie 21H2, wordt nu de laatste versie, USB4 2.0, in het besturingssysteem ondersteund.

Dit komt waarschijnlijk doordat nu pas de eerste (consumenten)apparaten met dit laatste USB-protocol op de markt verschijnen. USB4 2.0 maakt via de nu vrijwel standaard Type-C connector het mogelijk datasnelheden van 80 en 120 Gbps te bereiken.

USB4 2.0 wel hardwarespecifiek

Gebruikers die de technologie van USB4 2.0 binnen Windows 11 willen gebruiken, moeten echter beschikken over hardware met aanzienlijke prestaties. De technologie zal in eerste instantie worden ondersteund voor laptops die over de nieuwe Intel 14e generatie HX-series van mobiele processors beschikken, bijvoorbeeld de recente Razer Blade 18.

Automatisch opstarten Copilot

Overige functionaliteit in de nieuwste Windows 11 Dev Channel build 23615 omvat de mogelijkheid om Microsoft Copilot automatisch te openen bij het opstarten. De techgigant experimenteert hiermee voor multi-monitor devices met een scherm van 27-inch of groter en een minimum breedte van 1920 pixels. Deze ‘auto-start’ van Copilot kan worden aangezet of uitgezet via de Settings-app in Windows 11.

Tip: Windows-updates lossen plotselinge systeemuitval en Wi-Fi-problemen op