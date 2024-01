Microsoft heeft onlangs de eerste Insider-build gepresenteerd van Windows Server 2025. In de nieuwe Windows Server-versie is het nu mogelijk flighting toe te passen, waardoor updates veel sneller dan voorheen geïnstalleerd worden.

De Windows Server Insider Preview 26040 is de eerste preview-build van het komende Windows Server 2025. Dit is ook de officiële naam voor het platform met alle nieuwe komende features van Microsoft Windows Server.

Features

In de build heeft Microsoft onder meer voor Windows Server-oplossingen SMB-over-QUIC alternatieve poorten geïntroduceerd. Hiermee kunnen beheerders switchen tussen het gebruik van de default SMB-over-QUIC UDP/443-poort of iedere poort die zij wensen.

De ondersteuning van SMB-poorten is al door de techgigant in november 2023 toegevoegd aan Build 25992 van het Windows 11 Insider Preview-programma.

Flighting toegevoegd

Een belangrijkere feature die deel gaat uitmaken van Windows server is de mogelijkheid tot flighting. Deze functionaliteit is nu ook in de eerste Insider build voor Windows server 2025 toegevoegd. Dit stelt beheerders in staat nieuwe Insider-builds automatisch te installeren via Windows Update in plaats van dit handmatig uit te voeren.

Deze technologie zal op zijn tijd ook naar andere Microsoft Insider-kanalen worden uitgerold.

Verder krijgt ook Windows Server with Desktop Experience dezelfde e-mail account-opties die in Windows 11 zitten, worden er meer Bluetooth-devices gedekt en staat de WiFi draadloze LAN-dienst automatisch aan voor de Microsoft Edge-browser.

Beschikbaarheid en vervaldatum

Geïnteresseerden kunnen de Windows Server Insider Preview 26040 downloaden. Wel moeten zij hiervoor over de juiste hardware beschikken en de benodigde drivers hebben.

De uitgebrachte build is de eerste voor de komende Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC) Preview. Deze preview bevat zowel de Desktop Experience- en Server Core-installatie-opties voor de Windows Server Datacenter- en Standaard-, Annual Channel for Container Host- en Azure Edition-edities. Deze laatste editie alleen voor VM-evaluaties.

De nu uitgebrachte Windows Server Preview verloopt per 15 september van dit jaar.

