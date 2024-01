De AI-feature Voice Clarity die eerst alleen voor Microsoft Surface-gebruikers beschikbaar was, komt binnenkort naar alle Windows 11-gebruikers. Daarmee belandt deze functionaliteit ook op x86-systemen, nadat het exclusief voor ARM was.

De AI-feature Voice Clarity zorgt voor het op de achtergrond verbeteren van stemgeluid tijdens videobellen. De tool gebruikt hiervoor zogenoemde ‘low-complexity’ AI-modellen voor het onderdrukken van achtergrondgeruis, ‘cancel echo’ en het verminderen van trillinggeluid.

Deze technologie was eerder alleen beschikbaar op Microsoft Surface-laptops met een ARM-processor, zoals de Surface Pro 9 5G- en de Surface Pro X-modellen.

Windows 11 Canary Channel build 26040

Met de komst van Windows 11 Canary Channel build 26040 is deze technologie nu beschikbaar voor alle Windows 11-gebruikers. Daarbij maakt het dus niet meer uit of zij een Windows-pc of -laptop gebruiken met een op Intel of AMD gebaseerde x86-chip of een ARM-processor.

De technologie werkt op het systeemniveau met talloze apps, waaronder Teams, Zoom en andere populaire communicatie-apps.

Onderdeel Windows Studio Effects

De Voice Clarity-feature vormt ook een onderdeel van de Windows Studio Effects-suite. De tools in deze suite gebruiken ML-algoritmes en hebben specifieke hardware nodig, veelal in de vorm van een NPU (Neural Processing Unit). Voorbeelden hiervan zijn videoachtergrondeffecten, oogcontacttechnologie, auto framing en stemverbeteringen.

Met de nu uitgebrachte Windows 11 build 26040 kunnen gebruikers die geen NPU in hun systemen hebben deze technologie uitproberen, geeft de techgigant aan.

