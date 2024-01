Microsoft heeft enkele maanden geleden de Dev Home-app uitgebracht. Hiermee biedt het een omgeving voor ontwikkelaars waarin zij alle benodigde informatie kunnen centraliseren voor hun werkzaamheden. Wat is Dev Home precies en waarom is het een aantrekkelijke keuze voor developers?

Met Dev Home biedt Microsoft ontwikkelaars een centrale omgeving waarin taken en prestaties worden bijgehouden. Zo kunnen ze op het dashboard widgets instellen met daarop de benodigde informatie. Deze standaard widgets zijn onder te verdelen in drie categorieën: dashboard widgets, system widgets en GitHub extension widgets. Naast deze drie standaard opties ondersteunt Microsoft het bouwen en delen van eigen op maat gemaakte extensies, zodat het dashboard nog wat extra relevante informatie kan tonen.

Hieronder bespreken we de beschikbare widgets en welke informatie ze tonen.

Dashboard widgets

De meest standaard widgets op het Dev Home-dashboard vormen de basis voor de nieuwe Microsoft omgeving. Deze widgets tonen de volgende informatie:

GPU – Voor het monitoren van de GPU-prestaties.

SSH keychain – Toont de SSH-connecties die beschikbaar zijn in de ‘ssh/.config’-file. Wanneer je een SSH-item selecteert, opent de connectie in de Windows Terminal.

Memory – Houdt de prestaties van het geheugen in de gaten.

Network – Voor het monitoren van het netwerk.

CPU – Laat de prestaties van de CPU zien. De onderstaande screenshot geeft een beeld van hoe dat eruit ziet.

System widgets

Er zijn ook wat gedetailleerdere widgets voor systeemcomponenten. Deze bieden real-time informatie over de volgende onderdelen:

Memory – De hoeveelheid memory die momenteel in gebruik is, maar ook het totaal beschikbare geheugen. Ook laat deze widgets wat kleinere details over memory zien. In de afbeelding hieronder zie je links alle mogelijke informatie van de memory-widget.

Network – Toont bandbreedte-statistieken, zoals kilobits per seconde voor het versturen en ontvangen van data.

CPU – Het totale gebruik, de snelheid en de actieve processen.

GPU – Het totale gebruik, de temperatuur en de naam van de chip.

GitHub extension widgets

Microsoft maakt ook widgets beschikbaar die informatie tonen van GitHub. Dev Home kan inzicht bieden in informatie over review-verzoeken, problemen, pull requests, mentions en assignments. Hieronder een screenshot van hoe die informatie eruit kan zien.

Om een GitHub-account met Dev Home te koppelen en uiteindelijk GitHub-widgets in te stellen, dienen twee stappen doorlopen te worden. Zo moeten gebruikers inloggen op hun GitHub-account om relevante informatie te kunnen zien in Dev Home. Momenteel is er ondersteuning voor het toevoegen van slechts één account in een Dev Home-installatie, maar Microsoft heeft plannen om in de toekomst meerdere accounts te ondersteunen. Vervolgens kunnen gebruikers rechtsboven in het dashboard ‘Add a widget’ selecteren en de beschikbare GitHub-widgets kiezen.

Tot slot is het noemenswaardig dat Windows Dev Home ondersteuning biedt voor het bouwen van eigen extensies. Dat kan de omgeving geschikter maken voor een bredere groep ontwikkelaars. Microsoft heeft op de Dev Home repo op GitHub documentatie beschikbaar gesteld om gebruikers op weg te helpen met het bouwen van eigen widgets.

