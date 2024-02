Microsoft is druk bezig in alle productportfolio’s de gehele C-code te vervangen door Rust. Dit doet men als onderdeel van een versnelling van het eerder opgezette ‘Rewrite Everything in Rust’-initiatief.

Microsoft is al enige tijd bezig de nu nog op C/C++ gebaseerde kernelcode in al zijn producten, van Windows en Office tot aan de public cloud Azure, te vervangen door de Rust-programmeertaal. Redenen voor deze vervanging zijn onder meer dat de oude programmeertalen nog veel geheugenfouten bevatten. Dit kost ontwikkelaars veel tijd om deze fouten te herstellen.

De Rust-programmeertaal is juist zeer memory-safe. Hierdoor wordt de code een stuk veiliger en betrouwbaarder.

Nu ook C# aan de beurt

Naar nu blijkt is nu ook de C#-codeversie bij Microsoft aan vervanging door Rust toe. Dit blijkt volgens de bijdrage op Medium uit een recente vacature die door het Microsoft 365-team is geplaatst.

Het team is op zoek naar een Principal Software Architect die zich moet bezighouden met de adoptie van Rust als de basis voor het platform en meer.

Vereisten zijn daarom onder andere een zeer goede kennis van de Rust-programmeertaal. De functieverantwoordelijkheden zijn onder meer het voeren van de technische leiding, het ontwerp en de implementatie van Rust-component libraries en SDK’s en het vernieuwen van de wereldwijde clouddiensten op basis van de Rust-programmeertaal.

Opschaling zet door

Microsoft is sinds vorig jaar het gebruik van Rust en het ‘Rewrite everything in Rust’-initiatief over de hele linie aan het opschalen. Inmiddels zouden al 36.000 lijnen van de Windows kernelcode in Rust zijn omgezet vanuit C/C++.

Eind september vorig jaar liet de techgigant een preview zien van de Azure Quantum Development Kit (QDK). Deze versie zou voornamelijk in Rust zijn geschreven.

Onder meer zou dit SDK eenvoudig native binaries voor ieder platform dat met de Rust-compiler werd ondersteund kunnen ‘targetten’ of WebAssembly, via ‘wasm-bindgen’ in browsers kunnen draaien. Dit laatste zou tot 100 keer meer snelheid en ook 100 keer reductie in code-omvang realiseren.

