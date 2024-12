Microsoft stuurt gebruikers oude Outlook-app in 2026 naar nieuwe versie

Microsoft migreert vanaf april 2026 wereldwijd zakelijke eindgebruikers van de klassieke Outlook-client verplicht naar de nieuwe Outlook-versie. De techgigant wil hierdoor zoveel mogelijk eindgebruikers kennis laten maken met de nieuwe interessante features van de client.

Microsoft kondigt aan dat Microsoft 365 for Enterprise-gebruikers die op dit moment nog de ‘klassieke’ versie van de Outlook-client gebruiken vanaf april 2026 geforceerd migreert naar de nieuwe Outlook for Windows-client.

De specifieke eindgebruikers om wie het hierbij gaat, krijgen echter wel de mogelijkheid om na deze geforceerde migratie weer terug te keren naar de vertrouwde oude klassieke Outlook-clientomgeving.

Meer aandacht nieuwe Outlook

De reden voor de aangekondigde geforceerde migratie naar de nieuwe Outlook-client is dat Microsoft ook de zakelijke Microsoft 365-eindgebruikers ook graag kennis wil laten maken met de nieuwe eigenschappen van de verbeterde client. Inmiddels hebben al vele Outlook-eindgebruikers, waaronder ook consumenten, de stap gemaakt naar de nieuwe client.

Nieuwe eigenschappen van de nieuwe Outlook-client zijn onder meer de integratie van Copilot-functionaliteit, nieuwe thema’s en tijdbesparende tools als pinning en het snoozen van mails.

Migratieproces en uitzonderingen

Het migratieproces in April 2026 volgt volgens Microsoft geheel automatisch. Voordat de migratie plaatsvindt, krijgen eindgebruikers een bericht dat zij worden omgezet. Hierbij krijgen zij een opt-outoptie om deze migratie te voorkomen.

Daarnaast worden ook eindgebruikers niet naar de nieuwe Outlook-versie omgezet, wanneer de omzetknop via policies is verborgen, er een eeuwigdurende licentie wordt gebruikt of dat het om een on-premises account gaat.

De migratie-policy is op een later tijdstip wel beschikbaar in Microsoft Group Policy Objects (GPO), Cloud Policy en Intune.

Lees ook: Sterfdatum van Windows Mail bekend