JetBrains’ Kineto laat beginners “single value” apps bouwen

Kineto, een nieuw no-code platform van JetBrains, is zojuist onthuld. Niet alleen dient het voor leken mogelijk te zijn om eenvoudige applicaties te bouwen, ook moet dit proces volgens JetBrains zelfs plezierig zijn.

Kineto by JetBrains volgt in de voetsporen van andere vereenvoudigingen in het dagelijks leven. Daar waar cameragebruik en het delen van content ooit enkel voor kenners was, heeft de smartphone beide takken van sport gedemocratiseerd. Hoewel er al tamelijk veel pogingen zijn gewaagd om programmeren tot ditzelfde niveau van eenvoud te krijgen, is de Cambrische explosie aan apps nog niet gebeurd.

Ready-to-use, leuk om te maken

JetBrains poogt met Kineto een brug te bouwen tussen creatives, mkb’ers en no-code platformen. Hoewel GenAI het voortborduren op een codebase helpt (met enige kanttekeningen), blijft enige kennis van Python of een andere taal nodig. Alledaagse taal blijkt maar lastig om te zetten naar de binaire digitale wereld. Vandaar dat de ambitie van Kineto niet gelijk start met visies van een Amazon-rivaal of social media-app.

In plaats daarvan is Kineto bedoeld om “single value” apps te bouwen. Legio voorbeelden, maar om er een paar te noemen: een simpele website, een app om planten te verzorgen, een fitness-tracker, een blog, een dagplanner of een kleine quiz-app. JetBrains ziet al deze use cases als perfect voor Kineto. “Single value” is dus allesbehalve restrictief, maar vertrekt wel vanuit een relatief eenvoudige motivatie van de eindgebruiker.

Prompten en prototypen

Gebruikers prompten Kineto via een uitleg van wat men verlangt van de nieuwe app. Kineto heeft geen gigantische designdoc nodig; waar gewenst, zal het zelf een oplossing zoeken voor bijvoorbeeld de user interface of functionaliteit. Kleuren en lettertypen zijn wel te tweaken nadat er een eerste suggestie wordt gegenereerd. Een volwaardig prototype zou al binnen 20 minuten het levenslicht moeten zien. Daarna volgen ontwikkelstappen voor extra features, designwijzigingen of zelfs AI-gegenereerde afbeeldingen. Het eindresultaat dient een gepubliceerde web-app te zijn zonder enige kennis van de programmeercode die nodig is om het project te draaien.

Het Early Access-programma van Kineto is zojuist begonnen. Het team van JetBrains zal de vroege deelnemers (het liefst met een idee voor de app die men wil bouwen) assisteren om het eindresultaat op te leveren.

