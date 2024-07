JetBrains brengt self-hosted-versie van Qodana-platform

JetBrains brengt het nieuwe platform Qodana Self-Hosted uit. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om het platform te beheren en onderhouden op hun infrastructuur.

Qodana Self-Hosted is een platform dat controleert op de kwaliteit van geschreven code. Dit gebeurt op basis van Static Code Analysis dat gebruikers moet wijzen op mogelijke kwetsbaarheden in non-running (static) broncode. In feite gaat het om een uitbreiding van het aanbod dat een jaar geleden algemeen beschikbaar werd.

Het platform integreert met JetBrains IDE’s en VS Code. Aangeduide kwetsbaarheden kunnen op deze manier door de gebruiker onmiddellijk in de IDE’s aangepakt worden. Het platform integreert met diverse JetBrains IDE’s, zoals IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider en GoLand.

Compliance en controle

Het platform komt nu ook beschikbaar als self-hosted-versie. Dat levert gebruikers meer controle op over de eigen data, net als meer privacy. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk projectcode afgescheiden te houden van externe infrastructuur. Voor bepaalde profielen is dit noodzaak omwille van regulering die het verbiedt data te delen met buitenlandse cloudproviders. Verder kan het bedrijf zijn eigen infrastructuur beter afstemmen op de eigen noden, wat prestatie-voordelen oplevert.

Het is daarnaast mogelijk dat bedrijven deze nieuwe versie van Qodana verkiezen om de security-controle te kunnen uitvoeren op een andere cloud dan deze van JetBrains. Voorlopig heeft het platform alleen ondersteuning voor AWS. Het bedrijf geeft aan dat ondersteuning voor andere platformen zal komen in volgende versies.

