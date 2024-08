JetBrains brengt 2024.2-updates naar alle IDE’s

JetBrains introduceert de 2024.2-updates voor JetBrains IDE’s. Het verbetert de kwaliteit en snelheid van de AI-assistent voor verschillende programmeertalen en AI-chat wordt voortaan ondersteund door GPT-4o.

JetBrains AI Assistant krijgt een nieuwe versie. Ontwikkelaars moeten profiteren van een assistent die code sneller en beter kan aanvullen. De vernieuwde versie is beschikbaar voor codes in de programmeertalen Java, Kotlin en Python. De ondersteuning zal “in de toekomst” nog uitbreiden.

De chatfunctie is daarnaast onder handen genomen. Door ondersteuning voor GPT-4o moeten antwoorden accurater zijn. Bovendien krijgen de antwoorden een bronvermelding of context om gebruikers een beter zicht te geven op de accuraatheid van het antwoord.

Nieuwe terminal

De update maakt verder de terminal die in februari werd aangekondigd de standaard. De nieuwe terminal behoudt de belangrijkste functionaliteiten van de Integrated Development Environments (IDE’s). De nieuwe omgevingen bevatten voortaan onder andere een nieuw command history-sectie waar ontwikkelaars recent uitgevoerde commando’s kunnen terugvinden. Het oude design is niet weg, ontwikkelaars kunnen deze nog steeds kiezen via een plug-in.

Alle updates aan het design van de IDE’s bespreken we hier: JetBrains test nieuwe terminal in alle IDE’s

Tot slot krijgen verschillende IDE’s upgrades. Doorgaans gaat het om verbeteringen aan functionaliteiten die reeds aanwezig waren. Binnen Aqua krijgt Playwright bredere ondersteuning en worden Python en Java toegevoegd. RubyMine 2024.2 brengt de Howire Stimulus-ondersteuning dan weer naar bestanden die geconfigureerd zijn met Kamal. Rider 2024.2 heeft tot slot ondersteuning voor een nieuw type van het vervolledigen van code.