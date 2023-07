JetBrains heeft het Qodana-platform algemeen beschikbaar gemaakt. Met dit platform kunnen ontwikkelaars makkelijker code van hoge kwaliteit produceren.

JetBrains geeft aan dat het platform analyses van statische code biedt. Het kan direct in CI/CD pipelines worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen codeproblemen direct vanuit de IDE worden opgelost.

Het platform werd in een preview in 2021 gelanceerd, maar krijgt met de algemene release meer functionaliteit. Het platform beschikt nu over een vulnerability checker voor het identificeren van kwetsbare packages en geeft suggesties voor het oplossen hiervan.

Daarnaast moet de experimentele feature Quick Fixes helpen met het geheel automatisch toepassen van bepaald fixes in code.

Code-dekking en andere features

De tool biedt nu code-dekking voor Java, Kotlin, PHP, JavaScript en TypeScript. Meer eigenschappen worden in de komende tijd toegevoegd, onder meer voor het beter uitvoeren van tests.

In totaal ondersteunt het JetBrains Qonada-platform meer dan 60 codetalen en de meeste CI pipelines. Denk aan JetBrains TeamCity, Space, GitHub Actions, Jenkins en GitLab CI. Ook integreert het platform met diverse JetBrains IDE’s, zoals IntelliJ IDEA, WebStorm, PhpStorm, PyCharm, Rider en GoLand.

Het Qodana-platform is beschikbaar in drie vormen: een gratis optie met beperkte functionaliteit en twee betaalde abonnementen. Deze laatste abonnementen zijn vanaf 6 dollar per actieve gebruiker per maand beschikbaar.