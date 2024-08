FAT32 kan tot 2 TB aan in nieuwe Windows 11 Preview Build

File system FAT32 kan voortaan 2TB aan en is niet meer beperkt tot 32 GB. Ook krijgt Windows 11 nieuwe modi voor energiebeheer, waarbij gebruikers afzonderlijk kunnen kiezen voor instellingen voor netstroom of batterij. Dat blijkt uit een nieuwe Build die beschikbaar is voor Windows 11 Insiders via het Canary Channel.

In de laatste Canary-update Build 27686 voor Windows 11 brengt Microsoft verschillende nieuwe functionaliteit naar zijn besturingssysteem. Onder meer is Windows Sandbox Client Preview verbeterd. Updaten hiervan is nu mogelijk via de Microsoft Store. Ook komt deze nu met runtime clipboard redirection, waarmee gebruikers gekopieerde inhoud van het hostsysteem kunnen overbrengen naar de tijdelijke sandbox.

Een andere nieuwe interessante feature die nu binnen Build 27686 is toegevoegd is de toevoeging van 2TB-ondersteuning voor FAT32-opslag. Bij het formatteren binnen Windows is de FAT32-omvang nu uitgebreid van 32 GB naar 2 TB aan opslagruimte.

Ook zijn audio/video-controlemogelijkheden toegevoegd aan de Sandbox Client Preview en is er nu functionaliteit om mappen te delen met de host tijdens runtime. Verder is aan de applicatie nog een eerste versie van command line-ondersteuning toegevoegd.

Energie-instellingen

Daarnaast beschikt deze laatste Windows Insider Build nu over nieuwe mogelijkheden voor de power-settings. Het is nu binnen Windows 11 mogelijk verschillende power modes in te stellen voor wanneer het apparaat op netstroom draait of op de batterij. De verschillende versies heten in het Engels ‘Plugged in’ en ‘On battery’.

Waar Windows eerder automatisch de power-settings aanpaste wanneer een device met het lichtnet was verbonden of op de batterij draaide, met profielen als ‘best performance’, ‘balanced’ of ‘best power efficiency’, kunnen gebruikers deze instellingen nu zelf naar eigen inzicht bepalen via de twee aparte settings.

Gebruikers kunnen deze opties onafhankelijk van elkaar gebruiken, zodat het apparaat waarop Windows 11 draait een ander energieprofiel heeft naar gelang het met het lichtnet is verbonden of op batterij draait.

Andere opties die aan de laatste Windows 11 Insider Canary Build 27686 zijn toegevoegd, zijn onder meer meer controle over de HDR-settings, een speciale knop voor het afkoppelen van (VHD/VHDx) virtuele harde schijven en periodieke Microsoft netwerktesten voor het verzamelen van diagnostische gegevens.

Lees meer: Windows 11 biedt straks kleinere doelgerichte updates