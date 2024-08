Bedrijven zoeken in 2024 naar programmeurs met SQL-kennis

Python blijft in 2024 de populairste programmeertaal. Binnen bedrijven blijkt SQL de programmeertaal wel op de hielen te zitten.

SQL wint aan terrein in zakelijk gebruik. De standaardtaal die ingezet kan worden voor het beheer van databases, loopt zelfs in op de positie van Python. Dit blijkt uit de jaarlijkse studie van IEEE. Python blijft overigens de meest populaire taal, zowel bij bedrijven als in educatie.

IEEE zet de populariteit van verschillende programmeertalen tegen elkaar af aan de hand van drie schalen. ‘Spectrum’ bekijkt het gebruik van een taal bij een gemiddeld IEEE-lid, ‘Trending’ zoekt naar de taal die het beste aansluit bij de hedendaagse leefwereld en de noden die er zijn, ‘Jobs’ bekijkt welke programmeerkennis organisaties zoeken.

Eigen sterktes

Python sluit goed aan bij de tijdsgeest van vandaag. Het bestaan van de programmeertaal is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van AI. Het is gebruiksvriendelijk en kan zowel de beginnende ontwikkelaar op weg zetten, als een ervaren programmeur helpen prototypes snel te ontwikkelen. Daarnaast wordt het geprezen om de uitgebreide verzameling bibliotheken die veel onderdelen bevatten die ontworpen zijn voor AI en machine learning.

SQL scoort dan weer het beste op het ‘Jobs’-spectrum. In jobdescripties wordt kennis over SQL vaak aangeduid als iets essentieel. Hoewel de ideale jobkandidaat nog meer in zijn mars heeft en nog kennis heeft over een tweede programmeertaal naast SQL. Python blijft overigens ook een erg gewilde vaardigheid waar bedrijven naar op zoek zijn.

Lees ook: Ervaren developers vinden efficiëntiewinst van AI-tools een mythe