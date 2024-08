Ervaren developers vinden efficiëntiewinst van AI-tools een mythe

Acht op de tien ontwikkelaars blijkt niet gelukkig in hun huidige job. Het AI-verhaal blijkt daarnaast ook niet de beloftes over productiviteitswinst in te lossen. De onvrede over de job komt echter eerder uit de hoek van het afnemend salaris, de hoge werkdruk en de onrealistische verwachtingen van managers.

Zowel boeren als loodgieters hebben een grotere jobtevredenheid dan ontwikkelaars. De Workplace Satisfaction Survey duidt verschillende problemen aan, die elkaar vaak versterken. Zo blijkt het loon van ontwikkelaars over de jaren heen af te nemen, tenzij hij of zij veelzijdig is en bijvoorbeeld ook ondernemerschap in zich heeft. Het afnemende loon komt niet met een lichtere werklast. Veel onder hun maken zich zorgen over het onrealistische takenpakket, dat vaak erger wordt gemaakt door managers, wat zorgt voor burn-out. Tot slot leven ze in angst door de vele ontslagrondes die de IT-sector al een tijd lang teisteren.

De oorzaak ligt niet in de tools die zij gebruiken. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Stack Overflow dat ontwikkelaars specifiek over deze zaken bevraagd. Daar wordt een langzaam wijzigende houding van developers tegenover AI-tools opgemerkt.

Hoewel AI-tools de job van veel ontwikkelaars (72%) nog steeds aangenamer blijkt de maken, is de tevredenheid afgenomen. Het gaat om een daling van vijf procent. Dat is een klein verschil, maar kan wel een eerste teken zijn dat de tools minder efficiëntie en tijdswinst opleveren dan gedacht werd.

Bovendien tekent zich een grotere trend: de tools blijken voornamelijk gunstig voor beginnende ontwikkelaars. Zij die de kneepjes van het vak kennen, geven veel minder vaak aan dat AI-tools voor grotere productiviteit zorgen (61% versus 71%). De grootste problemen liggen bij het niet kunnen oplossen van complexe taken. Bij veel resulteert dat in een relatie met AI waarin de technologie code mag schrijven (82%), maar de ontwikkelaar zelf de code test.

Daarnaast is het vertrouwen in de accuraatheid van de tools groter bij beginnende ontwikkelaars (49% versus 42%). Gemiddeld gelooft overigens slechts vier op de tien developers dat de tools betrouwbaar zijn.

Meer jobzekerheid

De onvrede over de tools, komt wel met een positieve keerzijde. Zo voelt 70 procent van de ontwikkelaars zich niet bedreigd. Zij hebben er vertrouwen in dat de technologie niet in staat is hun job volledig over te nemen. De verklaring ligt er waarschijnlijk in dat AI geen volwaardige vervanger is van een professionele ontwikkelaar. Het kan worden ingezet voor junior-taken, maar er blijft altijd een senior nodig om het voltooide werk te controleren.

Gaan de ontwikkelaars binnenkort ook de Nederlandse vlag omgekeerd buiten hangen? De omvang van het onderzoek loopt over 185 landen en 65.000 ontwikkelaars, dus de onvrede lijkt in ieder geval groot genoeg voor een (kleine) actie. Angst voor ontslag zal het ondernemerschap dan waarschijnlijk weer laten minderen. Wat wel duidelijk is, is dat voornamelijk AI-tools snel stappen zullen moeten zetten om op het niveau te komen van professionele ontwikkelaars. In de landbouw zijn er overigens ook slimme technologieën te vinden die boeren ondersteunen in hun job. Technologische hulpjes om de productiviteit te verhogen, beperken zich dus zeker niet alleen tot IT-jobs.

