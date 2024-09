Bundel-trend treft container-wereld: Docker gooit prijzen omhoog

Containerization is al jaren in trek en Docker geldt als één van de meest prominente spelers. Het bedrijf verhoogt de abonnementskosten later dit jaar met tot wel 80 procent. In ruil hiervoor krijgen klanten gebundelde diensten die voorheen apart besteld konden worden.

Docker kent vier prijsniveau’s: Personal (gratis), Pro (60 dollar per jaar), Team (108 dollar per jaar) en Business (288 dollar per jaar). Alle prijzen zijn per gebruiker, maar alleen Personal en Pro kunnen door individuen worden ingekocht. De prijzen van Pro (+80 procent naar 108 dollar p/j) en Team (+67 procent naar 180 p/j) stijgen fors, terwijl Personal en Business hetzelfde blijven.

Professionals en organisaties met 100 of minder Docker-gebruikers krijgen dus te maken met een aanzienlijk hoger prijskaartje. Die limiet van 100 gebruikers werd overigens geïntroduceerd in oktober 2022, de laatste keer dat Docker de prijzen betekenisvol liet stijgen.

Niet gevoelsmatig duurder?

Het bedrijf spreekt over “naadloze toegang tot de volledige mogelijkheden van Docker onder één abonnement” met het vernieuwde prijsmodel. Het doet sterk denken aan de beruchte Broadcom-wijzigingen aan het VMware-portfolio. Terwijl klanten doorgaans slechts een klein stukje van het totale VMware-aanbod gebruiken, worden zij nu gedwongen om een groot pakket aan diensten met een enkel abonnement af te nemen.

Dev Class sprak met Docker-CPO Giri Sreenivas over de prijsstijgingen. Volgens hem zijn de prijzen niet gevoelsmatig sterk gestegen en klagen klanten er niet over. De extra waarde wordt behaald uit de inclusie van diensten als Docker Build Cloud, Scout en Hub. Ook volgt op 1 november Docker Insights Dashboards, waar later meer details over volgen.

Wederom een sticky-strategie

Ontwikkelaars wezen in de jaarlijkse Stack Overflow-enquête van 2023 Docker aan als de meest gebruikte developer-tool ter wereld. Op de eigen website pronkt het met dit wapenfeit.

Van een “sticky” product kun je dus zeker spreken, aangezien Docker een fundamenteel component is om cloud-native applicaties te bouwen. Containerization, ofwel het verpakken van geïsoleerde application zodat ze in elke omgeving passen, geniet al jaren de voorkeur boven virtualisatie als het om nieuwe apps gaat.

Daarin is de positie van Docker nadrukkelijk anders dan die van VMware. Het is geenszins een legacy-oplossing. Toch heeft het net zozeer een levensgrote kans fors te profiteren van de eigen marktdominantie. Het ziet zichzelf inmiddels als meer dan alleen een developer-tool, maar een “end-to-end” platform voor ontwikkelaars.

In een wereld waarin steeds meer softwarevendoren zich positioneren als een dergelijk platform, verandert het verdienmodel daarin mee. Die pakt meer dan eens vooral voordelig uit voor grotere klanten en zet kleinere partijen in de kou. Op dat gebied heeft Docker goed gekeken naar Broadcom.