Docker heeft onlangs zijn nieuwe dienst Docker Build Cloud geïntroduceerd. Met deze dienst kunnen ontwikkelaars het bouwen van op containers gebaseerde applicaties versnellen. Dat laat bedrijven flink besparen op ontwikkeltijd.

Met het onmiddellijk beschikbare Docker Build Cloud wil de container- en DevOps-specialist ontwikkelteams helpen tijd te besparen in het hele proces van het bouwen van op containers gebaseerde applicaties. Dus van de ‘rauwe’ codebestanden tot de volledig functionerende applicatie.

Versnelling met factor 39

Dit ontwikkelproces kan nu, volgens Docker, met maar liefst een factor 39 worden versneld. Dit door de benodigde rekenprocessen niet meer op de lokale machines van de ontwikkelaars zelf te laten draaien, maar door deze te off-loaden naar een cloudomgeving. In deze laatste omgeving zijn meer infrastructuurbronnen beschikbaar, waardoor de processen sneller kunnen verlopen. De rekenkracht op de lokale machines van de ontwikkelaars komt daarnaast beschikbaar voor andere programmeertaken.

Een andere feature van de cloudgebaseerde dienst is de feature ‘shared cache’. Deze functie slaat bestanden op die via de builds van de ontwikkelteams zijn aangemaakt. Deze kunnen worden hergebruikt wanneer een applicatie deze nodig heeft. Ontwikkelaars hoeven daarom deze bestanden niet meer opnieuw te maken, wat natuurlijk ook weer tijd scheelt.

Geen onderscheid tussen Intel- en ARM-processors

Docker Build Cloud biedt ontwikkelaars, afhankelijk van het abonnement dat zij hebben, rekenkrachtinstances met acht of 16 vCPU’s. Daarnaast beschikt iedere instance over 16 tot 32 GB aan storagecapaciteit.

Tot slot zorgt Docker Build Cloud ervoor dat ontwikkelaars niet meer in overweging moeten nemen of zij applicaties moeten ontwikkelen die op Intel- of op ARM-gebaseerde processors draaien. De dienst biedt hiervoor native ondersteuning voor zogenoemde ‘multi-architectuur builds.’ Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars niet meerdere native builders hoeven op te zetten en te onderhouden. Hierdoor zijn er minder uitdagingen voor emulators en wordt het ontwikkelproces veel efficiënter, zegt Docker.

