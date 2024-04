Microsoft gaat de prijzen van zijn de applicatiesuite Dynamics 365 met tien procent of meer verhogen. Als verklaring voor de prijsverhoging geeft het bedrijf dat de producten steens meer nieuwe features krijgen waarvan gebruikers kunnen profiteren.

In Microsofts aankondiging van de prijsverhoging voor Dynamics 365 maakt het bekend dat de prijzen per oktober tussen de 9,26 en 16,67 procent zullen stijgen. Het is de eerste keer in vijf jaar dat de techreus de prijzen van Dynamics 365 verhoogt.

Dynamics 365 krijgt er steeds meer features bij en dat vraagt om een nieuw prijskaartje, stelt Microsoft. De nieuwe mogelijkheden en verbeteringen moeten gebruikers als marketeers, verkopers en service agents door AI ondersteunde real-time inzichten geven. Daarmee hoopt Microsoft operationele en ‘mission critical’ processsen te optimaliseren met data-inzichten, inzicht in de supply chain en een complete automatisering van werkprocessen.

Verschillende verhogingen per product

De komende prijsverhoging van de verschillende applicaties in Dynamics 365 verschilt per product. Waardoor sommige applicaties duurder worden dan andere, maakt Microsoft niet bekend.

Daarnaast gaat Microsoft vanwege lokale regelgeving de prijzen van alle Dynamics 365-applicaties die de Amerikaanse regering gebruikt per 1 oktober verhogen met 10 procent. Op 1 oktober 2025 komt er voor deze specifieke klant nog eens een kleinere prijsverhoging. Deze laatste prijsverhoging moet de kosten gelijktrekken met die van andere zakelijke gebruikers.

Microsoft verwijst ook naar een Release Planner voor Dynamics 365 waarin zakelijke gebruikers een kijkje in komende updates krijgen. Het gaat hierbij om ongeveer 11 nieuwe updates die vanaf deze maand worden uitgerold.

Meer leveranciers verhogen prijzen

Microsoft is niet de enige aanbieder van cloudgebaseerde applicaties die zijn prijzen heeft verhoogd. Zo kondigde in Salesforce in juli aan de prijzen voor negen verschillende producten te verhogen. Deze prijsverhoging ging al een maand later in, dat de reputatie van dat bedrijf aanzienlijk schaadde.

Andere bedrijven die in 2023 de prijzen van hun producten omhoog gooiden, waren onder meer IBM, Oracle, SAP en wederom Microsoft zelf.

