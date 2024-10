Vier fasen naar observability: tot 2,6 keer meer rendement op investeringen

Bedrijven die het verste staan in hun observability-oplossing profiteren tot 2,6 keer meer van hun investeringen. Dit niveau zou worden behaald door vier fasen te doorlopen.

Het verhoogde rendement dat voortkomt uit observability toont zich in de praktijk in verschillende voordelen. Bedrijven lossen problemen sneller op, verhogen de productiviteit van developers, beheren kosten efficiënter en verbeteren de klanttevredenheid. Zo blijkt uit het onderzoek The State of Observability 2024 in opdracht van Splunk. Aan het onderzoek namen 1.850 ITOps-professionals en developers deel.

Hogere productiviteit van developers

De meeste voordelen worden behaald door organisaties met vooruitstrevende observability-oplossingen. Om dit niveau te behalen duidt het onderzoek vier fasen aan. Deze omvatten fundamentele zichtbaarheid, begeleide inzichten, proactieve respons en geïntegreerde workflows. 45 procent van de organisaties zit nog in de eerste fase.

Slechts elf procent zit in de laatste fase van ‘leidende’ organisaties. Zij hebben grote tijdwinst: 68 procent van de vooraanstaande organisaties geeft aan zich binnen enkele minuten of zelfs seconden bewust te zijn van applicatieproblemen. Dat is 2,8 keer sneller dan organisaties die nog in de eerste fase zitten. Bovendien hebben ontwikkelaars in deze organisaties 38 procent meer tijd vrij voor innovatie, doordat het minder lang duurt problemen op te lossen en incidenten te beoordelen.

Componenten observability

In het onderzoek komen verschillende zaken naar voren die eens geïmplementeerd van observability een succes maken. Ten eerste ziet het onderzoek in dat OpenTelemetry de standaard begint te worden voor effectieve observabilty. De belangrijkste voordelen die organisaties hiervan ervaren zijn lagere kosten (57%), geen vendor lock-in (72%) en betere controle over bedrijfsdata (65%).

Een tweede component is het gebruik van AI en ML dat voor observability een noodzaak is geworden. Door het vermogen van AI en ML om grote hoeveelheden data te analyseren en te verwerken om afwijkingen te detecteren, acties aan te bevelen en taken te automatiseren, krijgen teams sneller de inzichten die ze nodig hebben.

Lees ook: Nieuwe AI-assistenten van Splunk moeten organisaties weerbaarder maken