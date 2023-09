Cisco maakt plannen bekend om Splunk over te nemen. Splunk zal hiervoor van de beurs worden gehaald en daarvoor biedt Cisco 157 dollar per aandeel. De totale overname kost Cisco bijgevolg ongeveer 28 miljard dollar.

De overname heeft al unaniem steun ontvangen van de raden van bestuur van beide partijen, geeft Cisco aan in de aankondiging. De overname is echter nog niet definitief, Cisco dient eerst de aandelen van Splunk op te kopen. Dat gebeurt aan een prijs van 157 dollar per aandeel. De partijen verwachten de overname te finaliseren in het derde kwartaal van 2024.

Cisco voegt op deze manier oplossingen van een grote speler in cybersecurity en observability toe. Hoewel het techbedrijf niet onbekend is met overnames, vormen overnames van dergelijke grote toch eerder de uitzondering voor deze partij.

Digitale veerkracht bedrijven verhogen

Samen hopen de partijen de digitale veerkracht van bedrijven te verhogen. Het detecteren en reageren op dreigingen moet aangevuld worden met de anticipatie op toekomstige dreigingen en de bescherming hiertegen.

“Samen zullen we een wereldwijde leider op het gebied van beveiliging en observatie vormen die de kracht van data en AI benut om uitstekende klantresultaten te leveren en de sector te transformeren”, zet Gary Steele, CEO van Splunk.

Full-stack observability

Splunk zet dataverzameling om in middel om je bedrijf te wapenen tegen cybercriminelen. Cybersecurity en observability zijn voor het bedrijf geen separate onderdelen, maar vormen een tandem.

Cisco kan deze expertise benutten om zijn full-stack observability-idee verder uit te bouwen. Deze term omvat het idee dat alle logs, metrics en traces samenkomen op één plek om het overzicht te bewaren van de status van een IT-omgeving. De bedrijven geven zelf aan dat de overname observatie in hybride- en multi-cloudomgevingen mogelijk zal maken, waardoor gebruikers soepelere applicatie-ervaringen kunnen leveren die hun digitale activiteiten ondersteunen.

