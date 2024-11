Code Review Agent van Tabine checkt op eigen standaarden ontwikkelaars

Tabine heeft onlangs zijn door AI ondersteunde Code Review Agent geïntroduceerd. Deze GenAI-assistant helpt ontwikkelaars hun code te checken op basis van hun eigen best practices en standaarden. Dit moet uiteindelijk veiliger code van hogere kwaliteit opleveren.

Ontwikkelteams hebben vaak zelf eigen manieren voor het maken van software, zodat standaard best practices en standaarden voor het reviewen van code weinig zin hebben. Bovendien helpt het gebruik van AI alleen, en biedt het ook de meeste waarde, als deze algoritmes hetzelfde begrip hebben van de code als de ontwikkelaars zelf, stelt de AI coding assistent-aanbieder Tabine.

Met de komst van Code Review Agent moet dit volgens Tabine tot het verleden behoren. De tool stelt ontwikkelteams in staat om zelf de regels op te stellen die de code checken op kwaliteit en consistentie. Deze regels zijn daarbij gebaseerd op hun eigen best practices, standaarden en regels die hun bedrijf oplegt.

Functionaliteit Code Review Agent

Ontwikkelaars kunnen met de tool zelf, op basis van gangbare taal, de regels bepalen waaraan hun code moet voldoen. Achter de schermen zorgt de tool van Tabine ervoor dat deze voorschriften worden omgezet in een set van regels waar de AI mee kan werken. Ook levert Tabine hierbij een set van eigen zelf gedefinieerde regels die naar wens binnen de totale set kunnen worden geïntegreerd.

Uiteindelijk zorgt Code Review Agent ervoor dat teams deze zelfgemaakte regels of die van de leverancier tijdens de code review kunnen toepassen. Dit tijdens een pull request of in de IDE.

Wanneer een ontwikkelaar bijvoorbeeld een pull request aanmaakt die niet correspondeert met de gestelde regels, markeert de tool dit binnen de code review. Vervolgens geeft Code Review Agent suggesties hoe dit probleem kan worden opgelost.

Betere code

Uiteindelijk moet dit dus code van hogere kwaliteit én veel veiligere code opleveren, is de gedachte. Bovendien zorgt de nieuwe tool van Tabine ervoor dat ontwikkelaars zich meer op belangrijkere zaken kunnen richten.

De tool Code Review Agent is op dit moment als private preview beschikbaar voor Tabine Enterprise-klanten.

