Eerste preview Android 16 beschikbaar: wat is er nieuw?

Android 16 wordt pas in het tweede kwartaal van 2025 verwacht. Google heeft wel zojuist Developer Preview 1 van de nieuwe versie beschikbaar gesteld. Wat voegt het toe?

Zoals de naam al verraadt is deze preview van Android 16 nog niet voor het grote publiek geschikt. Het geeft ontwikkelaars voor het eerst de kans hun applicaties te testen met het nieuwe OS, dat eerder arriveert dan gewoonlijk. Google wil klaarblijkelijk weer de nieuwste Pixel-telefoons gelijkschakelen met het debuut van een nieuwe Android-versie, een zeer te verwelkomen besluit.

In december volgt Developer Preview 2, waarna vier bètaversies verschijnen op maandelijkse basis van januari tot april 2025. Maar waar moeten ontwikkelaars zich op voorbereiden?

Privacy-focus

De instellingen in Android 16 zullen een stuk adaptiever zijn dan voorheen. Zo kunnen gebruikers hun scherm nog minder helder maken dan het gebruikelijke balkje toestaat en is er een nieuwe experimentele kleurmodus. Het scherm doet volgens de eerste Developer Preview-gebruikers wat gelig aan met deze instelling, haast alsof Night Light aan staat.

App-ontwikkelaars zullen meer te maken krijgen met notificatie-cooldowns. Apparaten met een stortvloed aan meldingen belanden in een modus met gedempt geluid en zullen twee minuten lang minder notificaties tonen. Nieuwe meldingen zijn dan nog wel te vinden na een swipe vanaf de bovenkant van het scherm, waar ze altijd al te vinden waren. Ontwikkelaars zullen hierdoor hun notificaties wellicht anders willen inrichten, bijvoorbeeld door ze enkele minuten van elkaar te scheiden waar mogelijk.

Een grote toevoeging is een privacy-dashboard. Via dit gedeelte van de instellingen is te zien welke apps locatiepermissies hebben, de microfoon mogen gebruiken en meer. Zo blijft het inzichtelijk wat applicaties precies uit hebben gevoerd. Een taartdiagram is via een dropdown zichtbaar voor de afgelopen 24 uur en de afgelopen 7 dagen.

Delen van audio en gezondheidsdata

Het delen van audio met andere apparaten is via Developer Preview 1 nu mogelijk op Google Pixel 8 en 9. Dit maakt het dus mogelijk voor gebruikers om gezamenlijk video’s of muziek te luisteren zonder hun Bluetooth-oortjes of -koptelefoon af te staan.

Het delen van gegevens heeft ook een impact op developers. Voortaan kunnen apps gericht op gezondheid via Health Connect meer medische data aanpassen en delen. Dit moet wel in FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)-format zijn. Eerder ging het om fitness-gegevens, maar nu kan het ook gaan om vaccinedata, labresultaten en meer.

Ten slotte is de codenaam van Android 16 bekend: Baklava. Zoals altijd heeft Google dus voor voedsel gekozen om een nieuwe OS-versie aan te duiden, hoewel dit al jaren niet meer prominent aan bod komt.

